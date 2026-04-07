Lanzaron diplomatura en inmunización con alta demanda de inscriptos en facultad de UADER

REDACCIÓN ELONCE
La nueva propuesta académica busca capacitar vacunadores con enfoque integral. Desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER destacaron a Elonce el interés generado y el rol clave de las inmunizaciones en la salud pública.
La Diplomatura Integral en Inmunización comenzó a dictarse en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con una convocatoria que superó las expectativas y una fuerte apuesta a la formación en salud pública.
La propuesta está destinada principalmente a enfermeros y estudiantes avanzados, con el objetivo de fortalecer el rol de los vacunadores dentro del sistema sanitario.
Formación integral para vacunadores
El director de la diplomatura y referente provincial en Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó a Elonce que la capacitación busca ir más allá de la aplicación de vacunas.
Detalló que se abordarán aspectos organizacionales, planificación de campañas, trabajo territorial y comunicación en inmunizaciones.
“Se trata de entender que el rol del vacunador es mucho más amplio y estratégico”, señaló.
Además, la currícula incluye contenidos teóricos vinculados a la legislación vigente y herramientas epidemiológicas para el análisis de la situación sanitaria.
Modalidad y duración
La diplomatura tendrá una carga de 150 horas, combinando instancias presenciales, virtuales y actividades prácticas. Los participantes realizarán prácticas específicas para aprender técnicas de vacunación, además de formación en entornos digitales mediante campus virtual y videoconferencias. Esta modalidad mixta busca facilitar el acceso a profesionales de distintos puntos de la provincia.
Alta demanda y alcance regional
Desde la universidad destacaron el alto nivel de interés que generó la propuesta. Si bien se habilitaron 105 cupos para el inicio del cursado, se registraron 440 preinscriptos.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Sattler, indicó que la mayoría de los inscriptos proviene de diferentes localidades de Entre Ríos, aunque también se sumaron participantes de Santa Fe. En ese sentido, no se descartó la posibilidad de abrir nuevas cohortes en el futuro.
Una iniciativa inédita
Los organizadores subrayaron que se trata de la primera diplomatura de estas características en la provincia y una de las pocas en la región. Destacaron que la iniciativa cobra relevancia en el contexto de la Semana de la Vacunación de las Américas y frente a la necesidad de fortalecer estrategias de inmunización.
“La formación en este campo es clave para mejorar la calidad de atención y garantizar el acceso a la vacunación”, remarcó Garcilazo.
Finalmente, consideraron que la capacitación permitirá consolidar recursos humanos preparados para enfrentar desafíos sanitarios actuales y futuros.