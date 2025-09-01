 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Dictan taller de folclore en la Parroquia Cristo Peregrino: días y cómo sumarse a la actividad

En la ciudad de Paraná está hecha la invitación a integrar el taller de folclore en las instalaciones de la Parroquia Cristo Peregrino. Los detalles en Elonce.

1 de Septiembre de 2025
Taller de folclore. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En calle Acebal de la ciudad de Paraná, se dicta un taller de folclore en la Parroquia Cristo Peregrino dos días a la semana.

 

El taller, que lleva el nombre de Peregrinos del folclore “está conformado hace dos meses. Es un taller para la comunidad del barrio y alrededores”. Además, agradeció al sacerdote Leandro Bonnín por “la propuesta y la prestación de la parroquia Cristo Peregrino”, sostuvo el profesor Gustavo Cano.

 

Gustavo Cano, profesor de la institución. Foto: Elonce.

 

“Ya saben bailar gato, chacarera simple y doble, están empezando desde el viernes pasado la samba. Es un lindo avance, hay un lindo grupo”, afirmó. También invitó a la comunidad a sumarse al taller los días lunes y viernes, a partir de las 19:30 horas. Es con una cuota accesible.

 

Taller de folclore en la Parroquia Cristo Peregrino

 

Temas:

Taller de folclore
