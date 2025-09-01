Dictan taller de folclore en la Parroquia Cristo Peregrino: días y cómo sumarse a la actividad

En calle Acebal de la ciudad de Paraná, se dicta un taller de folclore en la Parroquia Cristo Peregrino dos días a la semana.

El taller, que lleva el nombre de Peregrinos del folclore “está conformado hace dos meses. Es un taller para la comunidad del barrio y alrededores”. Además, agradeció al sacerdote Leandro Bonnín por “la propuesta y la prestación de la parroquia Cristo Peregrino”, sostuvo el profesor Gustavo Cano.

Gustavo Cano, profesor de la institución. Foto: Elonce.

“Ya saben bailar gato, chacarera simple y doble, están empezando desde el viernes pasado la samba. Es un lindo avance, hay un lindo grupo”, afirmó. También invitó a la comunidad a sumarse al taller los días lunes y viernes, a partir de las 19:30 horas. Es con una cuota accesible.