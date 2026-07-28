Día Mundial de la Hepatitis: realizaron jornada gratuita de vacunación en el Hospital San Martín

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, el Hospital San Martín de Paraná llevó adelante una jornada gratuita destinada a informar sobre la enfermedad, controlar carnets de vacunación y completar esquemas para toda la comunidad.
El Día Mundial de la Hepatitis se conmemoró este 28 de julio con una jornada gratuita de información y vacunación en el Hospital San Martín de Paraná. La actividad buscó concientizar sobre una enfermedad que muchas veces no presenta síntomas y promover la detección temprana, además de reforzar los esquemas de inmunización de la población.
La propuesta comenzó a las 9 y se extendió hasta las 11.30, con la participación del equipo de enfermería y del vacunatorio del hospital.
La jefa de Enfermería de Consultorios Externos, Cintia Ruiz Díaz, destacó a Elonce la importancia de acercar información a la comunidad y reforzar las medidas de prevención. "Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis y queremos agradecerles por acompañarnos en esta jornada de concientización", expresó.
Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas
Ruiz Díaz explicó que uno de los mayores desafíos es que la hepatitis puede desarrollarse durante mucho tiempo sin manifestaciones clínicas. "Sabemos que la hepatitis es una enfermedad que muchas veces no da síntomas y, si no la detectamos a tiempo, puede traer consecuencias irreparables para el hígado", advirtió.
En ese sentido, remarcó la importancia del diagnóstico precoz para evitar complicaciones graves. "Cuando aparecen los síntomas, muchas veces la enfermedad ya está avanzada y puede derivar en un cáncer de hígado", señaló.
Vacunación y control de carnets
Durante la jornada, el personal sanitario controló los carnets de vacunación de quienes se acercaron al hospital y aplicaron las dosis que correspondan.
El objetivo principal fue reforzar la vacunación contra la hepatitis, aunque también se completaron otros esquemas del Calendario Nacional. "Estamos controlando los carnets de vacunación y reforzando principalmente las dosis contra la hepatitis, además de otras vacunas que la persona necesite completar", explicó Ruiz Díaz.
Además, se entregó folletería con información sobre la enfermedad y las principales medidas de prevención.
La vacunación comienza desde el nacimiento
Ruiz Díaz recordó que la hepatitis puede adquirirse en distintas etapas de la vida e incluso transmitirse de madre a hijo durante el embarazo.
Por ese motivo, la vacunación forma parte del Calendario Nacional desde el nacimiento. "La vacuna contra la hepatitis está incorporada al calendario desde que somos recién nacidos y, en el caso de la hepatitis B, requiere completar un esquema de tres dosis", explicó.
Asimismo, recordó que también existe la vacuna contra la hepatitis A incluida dentro del calendario oficial.