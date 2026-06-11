Advirtieron sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de próstata

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el Hospital San Martín realizó una campaña de prevención y difusión. Profesionales destacaron a Elonce que los controles periódicos permiten diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas y aumentar las posibilidades de curación.
En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el Hospital San Martín llevó adelante una jornada de concientización destinada a informar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre los hombres. La actividad fue organizada por el servicio de Urología junto al área de Enfermería y contó con la participación de profesionales que brindaron información, realizaron controles básicos de salud y distribuyeron material informativo.
La jefa de Enfermería, Silvana Álvarez, explicó a Elonce que la iniciativa tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar consultas y estudios preventivos. En ese sentido, destacó que "la detección temprana constituye una de las principales herramientas para enfrentar la enfermedad y mejorar las posibilidades de tratamiento".
Durante la jornada, además de la entrega de folletería, personal del hospital efectuó controles de presión arterial y promovió espacios de consulta para despejar dudas de pacientes y familiares. También se instalaron banners informativos y materiales visuales con el propósito de captar la atención de quienes circulaban por el establecimiento sanitario.
La importancia de los controles
El urólogo Claudio Di Benedetto remarcó que uno de los principales desafíos es lograr que los hombres incorporen los controles preventivos a su rutina de salud. Según explicó, en muchos casos los diagnósticos continúan realizándose de manera tardía debido a la falta de consultas periódicas.
El profesional recordó que toda persona mayor de 50 años debería realizarse anualmente un análisis de sangre para medir el nivel del antígeno prostático específico (PSA), estudio que permite detectar alteraciones y orientar los pasos a seguir en caso de que los valores se encuentren elevados.
“Hoy el cáncer de próstata es una enfermedad totalmente curable si se detecta a tiempo”, sostuvo el especialista, quien insistió en la necesidad de realizar controles regulares para evitar llegar a estadios avanzados de la patología.
Síntomas y prevención
Entre los síntomas que pueden alertar sobre posibles problemas prostáticos, Di Benedetto mencionó la necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche, la disminución de la fuerza del chorro urinario y la dificultad para retener la orina durante períodos prolongados.
El médico aclaró que estos signos no necesariamente implican la presencia de cáncer, pero sí constituyen motivos suficientes para consultar a un profesional y realizar los estudios correspondientes. Asimismo, destacó que el control preventivo debe efectuarse aun cuando no existan síntomas.
Desde el Hospital San Martín valoraron la respuesta de la comunidad y agradecieron el trabajo realizado por el personal del servicio de Urología y Enfermería, que participó activamente en la organización de la actividad. Los profesionales insistieron en que la información, la prevención y los controles periódicos continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de esta enfermedad.