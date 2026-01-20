Denuncian la desaparición de instrumentos musicales utilizados en proyecto de batucada barrial en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Referentes barriales denuncian la desaparición de instrumentos musicales utilizados en batucada barrial, elementos clave para un proyecto comunitario que promueve la inclusión y el desarrollo cultural de niños y niñas de Paraná. Piden colaboración a la comunidad para dar con su paradero.
Referentes barriales manifestaron su preocupación luego de que desaparecieran instrumentos musicales utilizados en una batucada, los cuales formaban parte de una propuesta social y cultural que se venía desarrollando en barrios de Paraná desde hace varios meses.
La iniciativa, impulsada de manera conjunta entre el barrio 1º de Julio y el Club Toritos de Chiclana, estaba destinada a ofrecer a los más chicos una actividad artística que favorezca su crecimiento y contención.
La denuncia fue realizada por integrantes de la Comisión Vecinal 1º de Julio, quienes remarcaron la importancia del proyecto “Batucada en comunidad”, que reunía a niños y niñas no solo de ese barrio, sino también de Consejo, Yatay y San Roque. El objetivo principal era brindar un espacio de aprendizaje, expresión cultural e integración social.
Tras el episodio, dialogaron con Elonce Mariela Sian, presidenta, y Mariano Miranda, tesorero, y Alejandra Metz, referente del Club Toritos de Chiclana. Todos coincidieron en destacar el impacto positivo que tenía la batucada en la vida cotidiana de los chicos.
Un proyecto comunitario que daba resultados
“Con el proyecto ‘Batucada en comunidad’, adquirimos instrumentos. El proyecto se venía desarrollando muy bien. Ahora estamos ante el problema de que instrumentos no aparecen”, explicó Sian.
Asimismo, remarcó que el pedido apunta a la concientización social: “Lo que queremos transmitir a la comunidad es que, si estos instrumentos fueron adquiridos por alguien, muchas veces de buena fe, que podamos revisar la situación y que, justamente, podamos recuperarlos para continuar con este proyecto”.
El pedido para recuperar los instrumentos
Por su parte, Miranda sostuvo: “Lo único que buscamos es recuperar los instrumentos para bien de los chicos”. En tanto, Metz señaló: “Como club siempre tratamos de insertar y contener a los chicos”.
Metz también hizo un llamado directo: “Necesitamos que quién los adquirió, pueda llamarnos por teléfono y coordinar para devolverlos”.
Los referentes detallaron que se trata de bombos, repiques, partes de batería de distintos colores y tamaños, muchos de ellos nuevos y otros donados por vecinos al ver el crecimiento del proyecto, que llegó a convocar a unos 30 niños y también incluía merienda.
Finalmente, aclararon que la situación está judicializada, pero insistieron en que el objetivo principal es que los instrumentos regresen a su lugar.