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Continúa el ciclo de cine en escuelas rurales que impulsa la provincia

Esta semana estuvo en la escuela Nina N° 39 General Ramírez, de la localidad Las Masitas, departamento Diamante. El miércoles 20 de mayo llegará a la escuela primaria rural N° 52, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.

15 de Mayo de 2026
Ciclo de cine en escuelas rurales que impulsa la provincia.
Ciclo de cine en escuelas rurales que impulsa la provincia. Foto: (GPER).

Esta semana estuvo en la escuela Nina N° 39 General Ramírez, de la localidad Las Masitas, departamento Diamante. El miércoles 20 de mayo llegará a la escuela primaria rural N° 52, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.

Ciclo de cine en escuelas rurales. El gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas del programa Un día de película. El objetivo es vivir una jornada creativa junto a los niños y docentes con una mirada federal y participativa.

El miércoles 20 de mayo llegará esta experiencia a la escuela primaria rural N° 52 Ruperto Pérez, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.

 

Esta semana, además, el programa Un día de película continuando su recorrido por el territorio provincial, llegó a la escuela Nina N° 39 General Francisco Ramírez, ubicada en la localidad Las Masitas, departamento Diamante, que se transformó en una verdadera sala de cine gracias al trabajo de sus estudiantes de 3° a 6°, docentes y su directora, Natalia Ardaist.

 

Una cartelera con Matete y Tereré, telón decorado, pochoclos recién cocinados, sillas dispuestas para la proyección, esperaban la concurrencia y la calidez del compartir.

 

La actividad

El equipo del Iaaer llegó con sus cortos y su propuesta didáctica para vivir una jornada divertida, donde se "cacharon sonidos, reconstruimos atmósferas sonoras, escenarios y emociones que brotan del paisaje litoraleño, que sabe a monte y arroyo", decían los niños.

 

Próxima visita

Como continuidad del recorrido, el equipo visitará la escuela Provincia de Salta, de la ciudad de Villaguay el miércoles 27 de mayo.

Temas:

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