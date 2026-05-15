Continúa el ciclo de cine en escuelas rurales que impulsa la provincia

Esta semana estuvo en la escuela Nina N° 39 General Ramírez, de la localidad Las Masitas, departamento Diamante. El miércoles 20 de mayo llegará a la escuela primaria rural N° 52, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.
Ciclo de cine en escuelas rurales. El gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas del programa Un día de película. El objetivo es vivir una jornada creativa junto a los niños y docentes con una mirada federal y participativa.
El miércoles 20 de mayo llegará esta experiencia a la escuela primaria rural N° 52 Ruperto Pérez, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.
Esta semana, además, el programa Un día de película continuando su recorrido por el territorio provincial, llegó a la escuela Nina N° 39 General Francisco Ramírez, ubicada en la localidad Las Masitas, departamento Diamante, que se transformó en una verdadera sala de cine gracias al trabajo de sus estudiantes de 3° a 6°, docentes y su directora, Natalia Ardaist.
Una cartelera con Matete y Tereré, telón decorado, pochoclos recién cocinados, sillas dispuestas para la proyección, esperaban la concurrencia y la calidez del compartir.
La actividad
El equipo del Iaaer llegó con sus cortos y su propuesta didáctica para vivir una jornada divertida, donde se "cacharon sonidos, reconstruimos atmósferas sonoras, escenarios y emociones que brotan del paisaje litoraleño, que sabe a monte y arroyo", decían los niños.
Próxima visita
Como continuidad del recorrido, el equipo visitará la escuela Provincia de Salta, de la ciudad de Villaguay el miércoles 27 de mayo.