Concluyeron en Ñancay los trabajos de extensión de la red de agua potable

Los trabajos tuvieron como objetivo fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la localidad de Ñancay, departamento Islas, dando continuidad a la extensión de la red, para ampliar la cobertura del servicio y acompañar a la comunidad.
Los trabajos recientemente finalizados tuvieron como objetivo fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la localidad de Ñancay, departamento Islas del Ibicuy, dando continuidad a la extensión de la red, para ampliar la cobertura del servicio y acompañar a la comunidad.
Los trabajos fueron llevados adelante por la cuadrilla de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en un trabajo conjunto con la Comuna de Ñancay, que acompaña la intervención mediante el financiamiento de los materiales necesarios para la obra.
El director del área, Oscar Pintos, destacó la importancia de la intervención y explicó que "desde la dirección se aporta la mano de obra especializada y la coordinación técnica, mientras que el gobierno local acompaña a través del financiamiento de los materiales para este tipo de intervenciones".
Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025 y se desarrollaron en tres etapas concluyendo a mediados de este mes. En este sentido, Pintos, añadió que "la continuidad de la extensión de la red es resultado de una planificación sostenida y del trabajo conjunto con los gobiernos locales, que nos permite fortalecer un servicio esencial como el agua potable para los vecinos".