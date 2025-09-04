Con una jornada educativa se conmemoró el Día Provincial de Áreas Naturales Protegidas

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que se conmemora cada 4 de septiembre, se desarrolló en Paraná una jornada que reunió a alumnos y docentes de instituciones educativas y representantes provinciales de reservas naturales y diversas áreas protegidas. El evento, que se llevó a cabo en La Vieja Usina, buscó concientizar sobre la importancia de conservar la flora, fauna y paisajes de la región.
El director provincial de Áreas Naturales y Protegidas, Pablo Aceñolaza, destacó a Elonce que la jornada tuvo un enfoque educativo, principalmente orientado a estudiantes, para promover la preservación de la biodiversidad y la educación ambiental. En se sentido, repasó que en Entre Ríos hay 35 áreas naturales protegidas, dos parques nacionales -El Palmar y Pre Delta- y dos sitios Ramsar: por la costa del Paraná, el "Delta del Paraná" y el otro por la costa del Uruguay, "Palmar Yatay".
En la oportunidad, Aceñolaza explicó que, en esta época del año, caracterizada por sequías y mayor riesgo de incendios, es fundamental concientizar sobre la prevención y la responsabilidad ambiental. “Los problemas que se dan en las áreas naturales protegidas muchas veces están vinculados a modelos de producción inadecuados. Propiciamos la conservación junto con la producción sostenible”, afirmó.
La jornada incluyó actividades recreativas y educativas, juegos, premios y proyecciones innovadoras en un domo 360° con cortos realizados por el Instituto del Cine y las propuestas del Museo de Ciencias Naturales "Profesor Antonio Serrano".
Participaron también docentes y estudiantes de la Escuela Normal Rural "Juan B. Alberdi" de Oro Verde. La docente Jacqueline Dalinger destacó la importancia de estas actividades para fortalecer los aprendizajes de los alumnos, dado que la institución educativa cuenta con una reserva de 20 hectáreas. "Para los docentes, estas actividades son muy significativas porque permiten llevar a los alumnos al campo, brindarles herramientas teóricas y didácticas que luego pueden aplicar y socializar, construyendo aprendizaje colectivo", ponderó.
Por su parte, la estudiante Dafne González explicó que participaron en la identificación de especies nativas y exóticas, limpieza de senderos y en la implementación del plan de manejo de la reserva, que se extiende hasta 2028. "Como estudiantes lo vivimos muy bien; incluso descubrimos que algunas especies que pensábamos nativas no lo son y tomamos dimensión de la cantidad de reservas provinciales y nacionales que existen cerca nuestro", expuso.
Los alumnos valoraron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela a la conservación de la biodiversidad y reconocieron la importancia de proteger las áreas naturales, vinculando la educación ambiental con prácticas de producción sostenible.
El Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos se celebra cada 4 de septiembre en conmemoración de que en esa fecha del año 1924 se redactó el testamento que plasmó la voluntad de Don Enrique Berduc de crear el Parque General San Martín.