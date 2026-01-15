Comenzó un ciclo de cine al aire libre junto a la pileta del Club Talleres de Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
15 de Enero de 2026
Inició un ciclo de cine al aire libre junto a la pileta.
Inició un ciclo de cine al aire libre junto a la pileta. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Con una propuesta pensada para toda la familia, comenzó un ciclo de cine al aire libre que combina películas, pileta y gastronomía. Desde la organización explicaron a Elonce cómo surgió la iniciativa y adelantaron nuevas actividades.

El ciclo de cine en el Club Talleres comenzó este miércoles como una nueva propuesta cultural y recreativa para socios y familias, en el marco de las actividades de verano que se desarrollan en la institución. La iniciativa permitió disfrutar de una película al aire libre, junto a la pileta, en un ambiente distendido y familiar.

 

La actividad se llevó a cabo en la sede principal del club, a pocos metros del sector de piletas, donde niños, jóvenes y adultos se acomodaron con sillones, reposeras y mantas para compartir una noche diferente. La particularidad del ciclo es que los propios socios pueden elegir la película que se proyecta, a través de sorteos organizados por la cantina.

En diálogo con Elonce, Marcelo, responsable de la cantina del club, explicó cómo nació la propuesta. “Es una ocurrencia nuestra, de querer brindar alguna actividad adicional a lo que hacemos habitualmente. El año pasado trajimos bandas musicales y la gente se prendió mucho, así que este verano quisimos sumar algo nuevo y trajimos el cine”, relató.

 

Durante la primera jornada se proyectó la película Los Cuatro Fantásticos, elegida por los socios. El entorno natural, el césped, la pileta iluminada y la posibilidad de consumir productos de la cantina terminaron de darle forma a una experiencia que fue muy bien recibida por quienes participaron.

Un espacio pensado para compartir en familia

 

Desde la organización destacaron el perfil familiar de la propuesta. “Es un ámbito muy lindo, muy familiar. Cada uno trae su sillón, puede comprar algo para comer y disfrutar de una película tranquila, en un lugar único”, explicó Chelo, al tiempo que valoró la respuesta de los socios en esta primera noche.

 

Niños y niñas que disfrutaban de la pileta durante la tarde también se sumaron a la proyección, mientras que padres y abuelos acompañaron la actividad como parte de una salida diferente en pleno verano. Familias enteras coincidieron en señalar que la combinación de cine, pileta y gastronomía resulta ideal para las vacaciones.

 

Continuidad y nuevas propuestas

 

El ciclo de cine en el Club Talleres tendrá continuidad durante todo el verano. Según adelantaron, las funciones se realizarán todos los miércoles por la noche. Además, los sábados se sumarán otras propuestas recreativas y culturales, como shows musicales en vivo.

“Todos los miércoles vamos a seguir con el cine, y los sábados la idea es tener alguna banda o un DJ para que los socios puedan venir y disfrutar”, indicó el responsable de la cantina. En ese sentido, anunció que el próximo sábado se presentará Silvina Arellano, con un show de música tropical, a partir de las 20.30.

 

La cantina acompaña cada actividad con una oferta gastronómica sencilla y accesible, que incluye pizzas, papas fritas, panchos y empanadas, además de promociones especiales de verano.

 

Con estas iniciativas, el club busca consolidarse como un espacio de encuentro durante la temporada estival, combinando deporte, cultura y recreación, y fortaleciendo el sentido de pertenencia de los socios a través de propuestas pensadas para todas las edades.

