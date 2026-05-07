Comenzó la capacitación de la Vicegobernación “Legislar en la Era Digital: herramientas y desafíos”

Comenzó una nueva instancia formativa impulsada por el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación. La propuesta, que superó los 400 inscriptos, está dirigida a concejales, empleados y asesores legislativos de la provincia.
El Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación de Entre Ríos en conjunto con el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) dieron inicio a una nueva capacitación denominada “Legislar en la era digital: herramientas y desafíos”, con el objetivo de fortalecer la gestión parlamentaria mediante la incorporación de nuevas tecnologías y técnicas de comunicación que mejoren la calidad institucional, la transparencia y el vínculo con la ciudadanía.
El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, contó con la presencia de la titular del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi, quien estuvo a cargo de la apertura. Balbi transmitió un saludo de la vicegobernadora Alicia Aluani y expresó: “Les deseo una muy buena cursada y que aprovechen cada instancia de esta propuesta. En un contexto en que la tecnología redefine la forma en que trabajamos y nos vinculamos, el desafío es claro: que la innovación esté al servicio de una democracia más abierta, más comprensible y más cercana a la gente”.
Además, participó el secretario del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, Gustavo Lencina, quien también se desempeña como director de Modernización de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y responsable de los proyectos Recinto Digital y Firma Digital.
En ese marco, Lencina señaló que esta capacitación es “la primera de muchas” y agregó: “Esperamos que esta propuesta aporte herramientas para que concejales, senadores y asesores puedan desarrollar su labor diaria de la mejor manera”.
Tras las palabras de bienvenida, el primer encuentro estuvo a cargo de Fernando Bernabé Rocca, magíster en Políticas Públicas e ingeniero civil, experto en lenguaje claro, cofundador de la Red de Lenguaje Claro Argentina y exdirector general de Programas de Investigación y Capacitación en el Senado de la Nación.
Durante las clases se abordarán diversas temáticas como la incorporación del lenguaje claro para hacer normas comprensibles y accesibles; el uso estratégico de la inteligencia artificial para optimizar la redacción, el análisis y la productividad legislativa; la implementación de la firma digital como garantía de seguridad jurídica; y la modernización de los procesos parlamentarios a través de sistemas de gestión, voto electrónico y datos abiertos.
La modalidad del curso es virtual y sincrónica, y se desarrollará a lo largo de seis encuentros.