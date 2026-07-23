Comenzaron las obras de ampliación en la cárcel de Federal

El gobierno provincial comenzó las obras de ampliación y refuncionalización en la Unidad Penal Nº 8 de Federal. La inversión supera los 1.370 millones de pesos.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, inició la ejecución de las obras de ampliación y refuncionalización de la Unidad Penal Nº 8 "Bicentenario de la Revolución de Mayo", ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5, a cinco kilómetros de la ciudad de Federal. La intervención representa una inversión provincial de más de 1.370 millones de pesos y potenciará el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad que impulsa la provincia.
El proyecto prevé la terminación de pabellones de alojamiento para internos, la construcción de nuevas celdas y puestos de vigilancia, además de la refuncionalización de un sector anexo donde funcionarán el Salón de Requisa, el Salón de Visitas, el Puesto de Guardia y nuevos sanitarios. También se construirá un área de Sanidad con dos consultorios médicos y una cocina equipada con cámara frigorífica, depósitos y espacios de servicio, mejorando las condiciones operativas y de atención dentro del establecimiento.
Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que "esta obra es el resultado del trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y Justicia y forma parte de una planificación de obras en materia de infraestructura estratégica para el territorio provincial". Además agregó que "Fortalecer el sistema penitenciario significa brindar mejores condiciones edilicias para internos y el personal que desarrolla allí sus funciones diarias, con espacios adecuados, seguros y funcionales para todos".
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, celebró el inicio de esta obra que "permitirá no sólo mejores condiciones edilicias sino también ampliar las plazas en la Unidad y así, refuncionalizar los espacios. Invertir en infraestructura carcelaria es también invertir en seguridad pública".
La intervención abarcará una superficie total de 1.632 metros cuadrados e incluirá, además, la construcción del sector de Industria y la adecuación de espacios destinados a servicios esenciales. La obra está a cargo de la firma Peterson, presenta un plazo de ejecución de 365 días corridos y permitirá optimizar la capacidad de alojamiento, mejorar las condiciones de trabajo del personal y responder al crecimiento de la demanda del sistema penitenciario en la provincia.