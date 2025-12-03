 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Colonia Ensayo celebra su primera cena patronal en honor a San Francisco Javier

La comunidad se prepara para vivir una noche de encuentro, fe y tradición este sábado 6 de diciembre a las 21, en el Salón Comunitario y Polideportivo, con música en vivo, sorteos y una propuesta gastronómica para compartir en familia.

3 de Diciembre de 2025
Colonia Ensayo
Colonia Ensayo

Por primera vez, Colonia Ensayo realizará su cena patronal en honor a San Francisco Javier, invitando a vecinos, familias y amigos a reunirse para celebrar al santo patrono de la comunidad. La cita será el sábado 6 de diciembre a las 21:00, en el Salón Comunitario y Polideportivo local.

 

El encuentro propone no solo un espacio festivo, sino también un gesto de identidad y pertenencia para quienes viven y trabajan en la Colonia. La velada busca fortalecer los lazos comunitarios y acompañar la devoción a San Francisco Javier, figura central de la vida de la comunidad católica.

 

El menú de la noche incluirá una entrada de choricito con ensalada rusa, seguido de un plato principal de pata–muslo a la parrilla con ensaladas varias, y de postre helado. El valor de las tarjetas será de $18.000 para adultos y $12.000 para menores, solicitándose a los asistentes llevar sus cubiertos completos.

 

La cena contará además con la animación musical del Grupo Alternativa 24/7 y un DJ en vivo, garantizando un ambiente festivo para todas las edades. Habrá servicio de cantina, sorteos especiales y la tradicional rifa patronal, elementos característicos de las celebraciones comunitarias de la zona.

 

Las tarjetas pueden adquirirse comunicándose al 343-4476502 o directamente en la comuna de Colonia Ensayo.

 

Con esta primera edición, la comunidad inaugura una tradición que busca perdurar en el tiempo, uniendo fe, encuentro y alegría en torno a su santo patrono.

