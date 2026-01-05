 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Verano a pleno en Paraná

Más de 100 chicos participan de la colonia de vacaciones de Club Talleres

La colonia de verano del club Talleres comenzó su segundo contingente con una amplia convocatoria de niños y niñas de entre 4 y 13 años. Actividades recreativas, natación y juegos forman parte de la propuesta que convoca a socios y no socios, supo Elonce.

5 de Enero de 2026
Colonia de vacaciones de Club Talleres
Colonia de vacaciones de Club Talleres Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La colonia de verano del club Talleres comenzó su segundo contingente con una amplia convocatoria de niños y niñas de entre 4 y 13 años. Actividades recreativas, natación y juegos forman parte de la propuesta que convoca a socios y no socios, supo Elonce.

Más de un centenar de chicos participan durante este verano de la colonia de vacaciones que se desarrolla en la sede central del Club Talleres, una propuesta que volvió a consolidarse como uno de los espacios recreativos más convocantes de la temporada estival.

Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)
Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)

La colonia inició su actividad el 1° de diciembre y, en los primeros días de enero, comenzó el segundo contingente, manteniendo un promedio cercano a los 130 colonos entre ambos meses. Así lo confirmó a Elonce el coordinador de la colonia, Cristian “Pata” Gómez, quien destacó la respuesta sostenida de las familias año tras año.

Actividades y edades

 

La propuesta está destinada a niños y niñas de entre 4 y 13 años y se encuentra abierta tanto a socios como a no socios del club. Las jornadas combinan actividades recreativas, juegos grupales y clases de natación, uno de los momentos más esperados por los participantes.

Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)
Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)

“Generalmente arrancamos con juegos, adaptados a cada edad y grupo, y luego pasamos a la pileta, que es lo que más les gusta. Ahí trabajamos natación y también una parte recreativa”, explicó Gómez.

 

Según detalló el coordinador, el objetivo principal es que los chicos aprendan a desenvolverse en el agua, incorporen técnicas básicas de nado y, al mismo tiempo, disfruten del espacio en un clima de juego y compañerismo.

La voz de los protagonistas

 

Durante una recorrida por la colonia, varios de los niños coincidieron en señalar que la pileta es la actividad favorita. “Nos gusta jugar y nadar”, expresaron, mientras otros destacaron que aprendieron a hacer distintos estilos de natación, saltos al agua y desplazamientos subacuáticos.

Más de 100 chicos participan de la colonia de vacaciones del Club Talleres

“Aprendimos a nadar y a tirarnos de bomba”, contaron entre risas algunos de los chicos, que también mencionaron juegos como la cachada y actividades recreativas al aire libre.

Un espacio valorado por las familias

 

Desde la coordinación remarcaron que la colonia de vacaciones es uno de los servicios más valorados que brinda el club a la comunidad, no solo por la cantidad de chicos que convoca, sino también por la continuidad que mantiene cada verano.

Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)
Colonia de vacaciones de Club Talleres (foto Elonce)

Con una propuesta integral que combina deporte, recreación y aprendizaje, la colonia de Talleres transita una nueva temporada con alta participación y el entusiasmo intacto de los más chicos, que disfrutan a pleno de sus vacaciones de verano.

Temas:

actividades recreativas colonia de vacaciones vacaciones de verano Club Talleres
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso