Más de 100 chicos participan de la colonia de vacaciones de Club Talleres

REDACCIÓN ELONCE
La colonia de verano del club Talleres comenzó su segundo contingente con una amplia convocatoria de niños y niñas de entre 4 y 13 años. Actividades recreativas, natación y juegos forman parte de la propuesta que convoca a socios y no socios, supo Elonce.
Más de un centenar de chicos participan durante este verano de la colonia de vacaciones que se desarrolla en la sede central del Club Talleres, una propuesta que volvió a consolidarse como uno de los espacios recreativos más convocantes de la temporada estival.
La colonia inició su actividad el 1° de diciembre y, en los primeros días de enero, comenzó el segundo contingente, manteniendo un promedio cercano a los 130 colonos entre ambos meses. Así lo confirmó a Elonce el coordinador de la colonia, Cristian “Pata” Gómez, quien destacó la respuesta sostenida de las familias año tras año.
Actividades y edades
La propuesta está destinada a niños y niñas de entre 4 y 13 años y se encuentra abierta tanto a socios como a no socios del club. Las jornadas combinan actividades recreativas, juegos grupales y clases de natación, uno de los momentos más esperados por los participantes.
“Generalmente arrancamos con juegos, adaptados a cada edad y grupo, y luego pasamos a la pileta, que es lo que más les gusta. Ahí trabajamos natación y también una parte recreativa”, explicó Gómez.
Según detalló el coordinador, el objetivo principal es que los chicos aprendan a desenvolverse en el agua, incorporen técnicas básicas de nado y, al mismo tiempo, disfruten del espacio en un clima de juego y compañerismo.
La voz de los protagonistas
Durante una recorrida por la colonia, varios de los niños coincidieron en señalar que la pileta es la actividad favorita. “Nos gusta jugar y nadar”, expresaron, mientras otros destacaron que aprendieron a hacer distintos estilos de natación, saltos al agua y desplazamientos subacuáticos.
“Aprendimos a nadar y a tirarnos de bomba”, contaron entre risas algunos de los chicos, que también mencionaron juegos como la cachada y actividades recreativas al aire libre.
Un espacio valorado por las familias
Desde la coordinación remarcaron que la colonia de vacaciones es uno de los servicios más valorados que brinda el club a la comunidad, no solo por la cantidad de chicos que convoca, sino también por la continuidad que mantiene cada verano.
Con una propuesta integral que combina deporte, recreación y aprendizaje, la colonia de Talleres transita una nueva temporada con alta participación y el entusiasmo intacto de los más chicos, que disfrutan a pleno de sus vacaciones de verano.