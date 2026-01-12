 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Cultura

Comienza en Paraná una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas

En la primera función, este domingo 18 de enero desde las 20 se proyectará la película Belén, de Dolores Fonzi, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La entrada es libre y gratuita.

12 de Enero de 2026
Cine Bajo las Estrellas.
Cine Bajo las Estrellas. Foto: archivo

En la primera función, este domingo 18 de enero desde las 20 se proyectará la película Belén, de Dolores Fonzi, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La entrada es libre y gratuita.

Es una propuesta impulsada desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad de Paraná. En la primera función, este domingo 18 de enero desde las 20 se proyectará la película Belén, de Dolores Fonzi, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La entrada es libre y gratuita.

 

La película, estrenada en el 2025, está basada en un caso real ocurrido en Tucumán, en el año 2014. Una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.

Bel&eacute;n, la pel&iacute;cula de Dolores Fonzi (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Belén, la película de Dolores Fonzi (foto Gobierno de Entre Ríos)

Además, este domingo se presentará el cortometraje entrerriano Usuario desconocido, de Leandro Gómez: Camila acaba de mudarse y decide retomar su rutina de ejercicios. Como todos los días, utiliza una aplicación de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que inicia como una rutina cotidiana empieza a tornarse extraño. Entre cajas aún sin desempacar y el eco de la soledad, la tecnología abre una grieta hacia lo desconocido.

 

Ambos títulos fueron parte de la programación del reciente Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el IAAER.

Temas:

cine bajo las estrellas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso