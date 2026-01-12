Comienza en Paraná una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas

En la primera función, este domingo 18 de enero desde las 20 se proyectará la película Belén, de Dolores Fonzi, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La entrada es libre y gratuita.
Es una propuesta impulsada desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad de Paraná. En la primera función, este domingo 18 de enero desde las 20 se proyectará la película Belén, de Dolores Fonzi, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La entrada es libre y gratuita.
La película, estrenada en el 2025, está basada en un caso real ocurrido en Tucumán, en el año 2014. Una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.
Además, este domingo se presentará el cortometraje entrerriano Usuario desconocido, de Leandro Gómez: Camila acaba de mudarse y decide retomar su rutina de ejercicios. Como todos los días, utiliza una aplicación de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que inicia como una rutina cotidiana empieza a tornarse extraño. Entre cajas aún sin desempacar y el eco de la soledad, la tecnología abre una grieta hacia lo desconocido.
Ambos títulos fueron parte de la programación del reciente Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el IAAER.