Celebraron el Día del Contador y reconocieron a nuevos matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Este jueves, 17 de diciembre, se celebró el Día del Contador en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La entidad organizó un encuentro que reunió a matriculados, autoridades y nuevos miembros de la institución.

Durante el encuentro, se realizó un brindis para los 25 nuevos matriculados del año. El presidente departamental Paraná, Daniel Salomón, destacó: “En esta oportunidad hemos querido reunirnos todos, no solamente los miembros de la Comisión Directiva que lleva adelante esta gestión en esta etapa de la vida institucional, para reconocer a los nuevos matriculados del último tramo de este 2025”.

La actividad tuvo como objetivo acercar al matriculado a la institución y fortalecer el sentido de pertenencia. “Nos interesa acercarlos porque consideramos que esta también es su casa. Esta es una profesión desafiante, por momentos difícil, en donde todos los días tenemos que estar tomando decisiones e interpretando normas. Asumimos nuestra tarea con el mayor compromiso, con ética y valores de la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, la decencia y la vocación de servicio”, remarcó el presidente.

Nuevos matriculados y compromiso profesional

Salomón explicó: “Este presente es una excusa. Lo que realmente queremos es que el matriculado se sienta parte, que participe de la vida institucional, porque van a ser los dirigentes que después van a conducir los destinos de esta organización”.

El consejero titular Ignacio Marcó también se sumó a la felicitación: Nos juntamos hoy a celebrar este día tan importante entre todos los colegas, para tomarnos un rato y compartir desde otro ámbito, desde otro lugar, no solamente el profesional, sino también para fortalecer los lazos humanos que nos unen y hacer comunidad, que es lo que representa esta institución, contadores trabajando para el beneficio de los contadores, de los colegas, una institución que va creciendo”.

Capacitación y desarrollo profesional

Además de la celebración, se destacó la importancia de la capacitación continua: “El Consejo Central tiene un programa de capacitación muy nutrido en diversas temáticas, no solo vinculadas a cuestiones netamente técnicas, sino también a otras habilidades que hoy la profesión, las empresas y los organismos públicos nos demandan, como las habilidades blandas y otras competencias que no siempre estamos acostumbrados a desarrollar, pero que debemos incorporar para seguir fortaleciendo nuestra profesión”.

Reconocimiento a profesionales en el dia del contador publico

El festejo permitió celebrar la trayectoria y el compromiso de los contadores, resaltando la ética, la transparencia y la vocación de servicio, pilares fundamentales de la profesión.