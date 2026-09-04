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ATER recordó los impuestos con vencimiento en el mes de septiembre

4 de Septiembre de 2026
ATER recordó los tributos que vencen en septiembre
ATER recordó los tributos que vencen en septiembre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que en septiembre vence la cuarta cuota del Impuesto a los Automotores y la segunda cuota del Impuesto a las Embarcaciones. En ambos tributos, el martes 15 corresponde a los dígitos finalizados del 0 al 4 y el miércoles 16 a los del 5 al 9.

Continúa así el cronograma anual de vencimientos impositivos, organizado para distribuir las obligaciones tributarias a lo largo del año, facilitar su cumplimiento y favorecer una adecuada planificación por parte de los contribuyentes.

 

El resto de los vencimientos que operan en septiembre puede consultarse en https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.asp

Las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital y están disponibles las 24 horas en el sitio web oficial de ATER. Los contribuyentes pueden adherirse a la Boleta Digital para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.

 

Para consultas, pueden comunicarse a consultas@ater.gob.ar, ingresar a www.ater.gob.ar o llamar al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.

 

También pueden abonar de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de contar con la boleta impresa.

 

Asimismo, los impuestos provinciales pueden pagarse mediante código QR desde billeteras virtuales, home banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en www.ater.gob.ar

Temas:

ATER impuestos tributos septiembre vencimientos
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