ATE Entre Ríos se suma al paro nacional por la liberación de Federico Giuliani

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este martes un paro nacional de 24 horas acompañado de movilizaciones y acampes en distintos puntos del país. La medida se enmarcó en el pedido de liberación de Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, detenido tras encabezar un reclamo por alimentos para sectores vulnerables.
Reclamo en Entre Ríos
El secretario general de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, confirmó la adhesión provincial a la jornada nacional de lucha. “Mañana lleva jornada de lucha, asambleas, paro activo y acampes, pidiendo la urgente liberación de nuestro secretario general del Consejo Directivo Provincial de Córdoba por el solo hecho de reclamar y demandar alimentos para los sectores más vulnerables”, expresó en diálogo con Elonce.
Según señaló, la semana pasada ya se habían realizado movilizaciones en Paraná y en distintas localidades entrerrianas. “Los funcionarios entendieron el reclamo en nuestra provincia, pero en Córdoba y en Capital Federal pareciera que reclamar y demandar en democracia no es un derecho constitucional”, cuestionó.
Asamblea y medidas en todo el país
Muntes explicó que la conducción nacional de ATE definió la medida de fuerza. “Suspendimos todas las otras actividades y adherimos en la forma en que podamos: paro, asambleas en diferentes dependencias donde vamos a estar explicando los motivos. Si no liberan al compañero secretario general de Córdoba, la lucha se va a profundizar”, advirtió.
El dirigente confirmó que en Capital Federal y en Córdoba se realizan acampes y movilizaciones frente a las sedes gubernamentales. Asimismo, adelantó que una delegación entrerriana podría sumarse a esas protestas si no hay respuesta de la justicia cordobesa ni del gobierno provincial.
La medida de fuerza nacional fue convocada inicialmente por 24 horas. “Esperamos que la justicia cordobesa y el gobierno provincial entiendan que tienen que liberar lo antes posible al secretario general”, sostuvo Muntes.