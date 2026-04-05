Arrancó la temporada de Kayak para Escuelas en el Parque Provincial Islas y Canales Verdes

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los jóvenes y el patrimonio natural, comenzó oficialmente la temporada 2026 del programa Kayak para Escuelas.
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los jóvenes y el patrimonio natural, comenzó oficialmente la temporada 2026 del programa Kayak para Escuelas.
Esta iniciativa, que se desarrolla en el Parque Provincial Islas y Canales Verdes, cuenta con el impulso estratégico de la organización Banco de Bosques y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, a través de un convenio firmado con el Consejo General de Educación (CGE) y el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente.
El programa permite que estudiantes de diversas instituciones educativas públicas y privadas de toda la provincia accedan a jornadas de sensibilización ambiental y aprendizaje de kayak en un entorno natural único. El escenario es el núcleo de Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, un sector de altísimo valor de conservación donado a la provincia mediante una gestión de filantropía ambiental liderada por la Fundación Butler Parklands.
A diferencia de otras áreas recreativas, estas islas integran el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas bajo la categoría de Parque Provincial, garantizando el máximo nivel de protección para sus ecosistemas de selva en galería, humedales y especies amenazadas.
La sanción de la ley que las declaró Parque Provincial en 2024 representó un hito para la provincia. En este marco, el programa funciona como una herramienta de educación no formal, permitiendo que los alumnos recorran espacios naturales y comprendan la importancia de los corredores biológicos para la adaptación al cambio climático.
El inicio de la temporada 2026 marca, además, un avance significativo en términos de desarrollo local: por primera vez, el anfitrión, los guías y el timonel son personas oriundas de Colonia Elía. Este esquema no solo garantiza la calidad de la experiencia, sino que genera fuentes de trabajo genuinas y posibilidades de crecimiento para toda la comunidad local.
Desde la gestión provincial destacaron que esta participación local es una pieza clave de la política de educación ambiental. "Estamos hablando de un área que es un orgullo para Entre Ríos. Que nuestros alumnos puedan aprender a navegar en kayak y a cuidar el río en este entorno, guiados por los propios vecinos de la zona, representa un diferencial educativo y social único", señalaron.
El programa ofrece salidas guiadas con equipamiento especializado para grupos escolares en el entorno de Colonia Elía. Las instituciones educativas interesadas en participar pueden realizar sus consultas y reservas comunicándose al teléfono: +54 9 3442 41-9464.