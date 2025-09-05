 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad En Paraná

Alumnos del CEMI ofrecieron sus productos en la Peatonal San Martín

En una jornada de integración, alumnos del CEMI mostraron sus producciones en la Peatonal San Martín. Vendieron artículos de panadería y otros talleres, con el objetivo de sostener los insumos y compartir su trabajo con la comunidad.

5 de Septiembre de 2025
Alumnos del CEMI ofrecieron sus productos en la Peatonal San Martín
Alumnos del CEMI ofrecieron sus productos en la Peatonal San Martín

El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) realizó una actividad especial en la Peatonal San Martín, donde los estudiantes ofrecieron a la comunidad los productos que elaboran en sus talleres. La propuesta permitió visibilizar el trabajo que realizan a diario, además de recaudar fondos para sostener insumos.

“Somos de panadería nosotros. Bien, porque hay muchos talleres en el CEMI”, contó uno de los alumnos, al destacar la importancia de poder vender lo que producen.

Una experiencia formativa

La docente que acompañó la actividad resaltó: “La verdad que nos fue bien y está hermoso. Estamos contentos. Es una iniciativa que permite vender y pagar los insumos, comprar materiales y mantenernos activos durante el año”.

Asimismo, explicó que la experiencia de salir a la peatonal se repetirá al menos una vez por mes, ya que favorece tanto la autonomía de los estudiantes como el contacto con la comunidad.

 

Alumnos del CEMI ofrecieron sus productos en la Peatonal San Martín

Temas:

Peatonal San Martín CEMI
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso