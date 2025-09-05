Alumnos del CEMI ofrecieron sus productos en la Peatonal San Martín

El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) realizó una actividad especial en la Peatonal San Martín, donde los estudiantes ofrecieron a la comunidad los productos que elaboran en sus talleres. La propuesta permitió visibilizar el trabajo que realizan a diario, además de recaudar fondos para sostener insumos.
“Somos de panadería nosotros. Bien, porque hay muchos talleres en el CEMI”, contó uno de los alumnos, al destacar la importancia de poder vender lo que producen.
Una experiencia formativa
La docente que acompañó la actividad resaltó: “La verdad que nos fue bien y está hermoso. Estamos contentos. Es una iniciativa que permite vender y pagar los insumos, comprar materiales y mantenernos activos durante el año”.
Asimismo, explicó que la experiencia de salir a la peatonal se repetirá al menos una vez por mes, ya que favorece tanto la autonomía de los estudiantes como el contacto con la comunidad.