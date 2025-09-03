Alumnos de 40 instituciones participarán en las Olimpíadas de Dibujo Técnico

La segunda edición de la Olimpíada Provincial de Dibujo Técnico se desarrollará el próximo 10 de septiembre en la Escuela de Educación Técnica Nº 35 “General Don José de San Martín”, de la ciudad de Crespo.
La iniciativa está destinada a alumnos de 2° y 3° año de las escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos, tanto estatales como de gestión privada y preuniversitarias. El certamen comprende dos instancias: una etapa institucional, que se realiza en cada escuela inscripta, y una fase provincial, en la que cada establecimiento podrá presentar hasta cuatro estudiantes representantes junto a un docente acompañante.
Una propuesta que crece en la provincia
La olimpíada es impulsada por las escuelas de educación técnica Nº 1 “General Francisco Ramírez”, Nº 18 “Arq. Clorindo Testa”, Nº 34 “General Enrique Mosconi”, Nº 1 “Brigadier Pascual Echagüe”, Nº 35 “General Don José de San Martín”, Nº 191 “María Reina Inmaculada” y el Instituto D-076 Juan XXIII. Este año se sumó además un grupo de escuelas técnicas del departamento Paraná en la coordinación de la propuesta.
“Se trata de las segundas olimpiadas de dibujo técnico porque estamos formando parte como institución en la comisión organizadora de estas importantes olimpíadas”, señaló Pabla Romero, rectora de la escuela María Reina.
Por su parte, desde Concordia —donde nació la iniciativa en 2023— remarcaron: “Este año tomó la posta la Costa del Paraná y la sede es la escuela 35 de Crespo, con la participación de distintas instituciones de toda la provincia”.
Más de 40 escuelas participantes
Las actividades se extenderán desde las 8 hasta las 18. Durante la jornada se espera la participación de unas 40 escuelas técnicas y agrotécnicas de todo el territorio entrerriano, en un marco de integración y aprendizaje compartido.
“Es una alegría enorme, todos los chicos están contentos. La idea es fomentar el trabajo en equipo y generar un espacio de encuentro en el que puedan compartir experiencias”, expresó el secretario de la escuela María Reina.