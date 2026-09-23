Abadía de Victoria: confirmaron cuándo se definirá quién conducirá la comunidad benedictina

La comunidad benedictina de la Abadía de Victoria elegirá el próximo 7 de noviembre a un nuevo abad, según anunció el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán. El capítulo conventual electivo tendrá lugar a las 9.30, después de la celebración de una misa votiva del Espíritu Santo.

Una vez realizada la elección, el nuevo abad será instalado formalmente en su cargo. La ceremonia continuará con el rito de obediencia de los monjes y el canto del Te Deum en la iglesia abacial, mientras que la bendición abacial tendrá lugar posteriormente durante una eucaristía especialmente convocada.

Desde el Obispado de Gualeguaychú convocaron a acompañar espiritualmente el proceso durante los meses previos. “Como Iglesia diocesana estamos llamados a acompañar este acontecimiento eclesial, uniéndonos en oración con la comunidad benedictina”, expresaron desde la diócesis.

La Abadía de Victoria se prepara para una nueva etapa

Según informó Entre Ríos Ahora, actualmente la comunidad está conducida por el padre Carlos Daniel Ambort, quien se desempeña como prior administrador de la Abadía de Victoria, junto al abad emérito Carlos Oberti. La próxima elección marcará una nueva etapa en la conducción del histórico monasterio entrerriano.

Oberti había renunciado al cargo de abad en 2021, luego de 24 años de servicio. Nacido en Victoria, había asumido en 1997 y se convirtió en el primer religioso oriundo de la ciudad en conducir el convento benedictino.

Abadía de Victoria.

Tras aquella decisión, los monjes designaron a Ambort como superior con el título de prior administrador. Hasta ese momento ocupaba el lugar de segunda autoridad dentro de la comunidad y quedó al frente de la institución durante el período previo a la próxima elección.

Más de un siglo de historia en Entre Ríos

La Abadía de Victoria, formalmente denominada Abadía del Niño Dios, fue fundada el 30 de agosto de 1899 por religiosos provenientes de la Abadía de Belloc, en Francia. Su creación la convirtió en el primer monasterio benedictino establecido en Hispanoamérica.

El complejo se encuentra sobre una de las siete colinas de la ciudad de Victoria, a un costado de la ruta provincial 11. El predio ocupa unas 421 hectáreas y a lo largo de más de un siglo se convirtió en uno de los puntos religiosos e históricos más reconocidos de la región.

Antes de Oberti, la conducción estuvo en manos del gualeguaychuense Eduardo Ghiotto, quien gobernó a la comunidad durante 27 años. Oberti fue el quinto abad en la línea sucesoria del monasterio y permaneció en funciones hasta presentar su renuncia por razones personales.