Espectáculos En el show previo del Monumental

Uriel Lozano cantará antes del partido de la Selección: “la cumbia tiene un lugar importante”

El cantante Uriel Lozano confirmó que actuará en la previa del partido de Argentina ante Venezuela por las Eliminatoria, en lo que podría ser la despedida de Lionel Messi en suelo argentino. “Hoy, la cumbia tiene una posición muy importante”, dijo el santafesino.

2 de Septiembre de 2025
Uriel Lozano en el show previo de la Selección.
Uriel Lozano en el show previo de la Selección. Foto: (AFA).

REDACCIÓN ELONCE

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, y la previa tendrá un condimento especial. Tres bandas animarán el clima festivo antes del inicio del encuentro, que podría marcar la última presentación oficial de Lionel Messi en suelo argentino.

 

Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de abrir la jornada con cuarteto y cumbia. La idea es transformar la espera en una celebración desde las primeras horas de la tarde en Núñez.

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

 

Uriel Lozano: “La cumbia tiene un lugar importante”

 

En diálogo con medios santafesinos, Uriel Lozano expresó su emoción por la invitación. “Para nosotros esto es algo maravilloso, como santafesinos, estar en un evento tan importante que todos soñamos”, aseguró.

 

El artista destacó el crecimiento del género en la escena nacional: “Hoy la cumbia tiene una posición muy importante. Ando por todo el país y hay géneros que empezaron a hacer cumbia, como María Becerra”, señaló.

De los escenarios provinciales al Monumental

 

Lozano recordó que, en el pasado, la cumbia era mirada “de reojo” en distintas provincias del país. “Antes nos miraban de reojo en otras provincias. Si antes hacíamos 30 shows, hoy hacemos 50. Entramos en lugares donde la cumbia antes no entraba, como Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy”, explicó.

 

El cantante también relató cómo recibió la noticia. “Me avisaron ayer. Me avisó Marcos Frías, el representante de Euge Quevedo y Q´ Lokura. Estaba con mi mamá, le conté y se emocionó. Mi hermano también. Estamos muy felices, muy contentos”, comentó a AIRE.

 

Una fiesta antes del adiós de Messi

 

El encuentro ante la Vinotinto corresponde a la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina, ya clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lidera la tabla y buscará cerrar su participación en casa con una fiesta.

 

Tras el duelo en Núñez, la Albiceleste visitará a Ecuador el 9 de septiembre en Quito. Mientras tanto, la previa del Monumental quedará en la memoria por conjugar música popular y fútbol, con Uriel Lozano llevando la cumbia santafesina al escenario.

 

“Estar ahí cantando un par de temas es algo increíble, y ojalá pueda servir para muchos, para esos pibes que recién arrancaron”, concluyó Lozano.

(Con información de Infobae y Aire)

