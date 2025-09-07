Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez

El estadio de Vélez Sarsfield fue escenario de un momento especial este sábado, no solo por el show de Lali Espósito, sino también por la presencia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que disfrutaron juntos de la noche pop. Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Venezuela por 3 a 1, la pareja se mostró relajada y cómplice en medio de una multitud que coreaba cada canción.
Los fanáticos presentes no tardaron en captar las imágenes. En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se los vio cantando los temas de Lali y compartiendo sonrisas, lo que despertó furor entre los seguidores de ambas artistas.
“Estuve en el mismo lugar que ellos”; “Amo que se junten, al final solo transmiten música y buena onda”; “Qué lindo verlos juntos” fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales tras el encuentro.
Rumores del pasado, descartados en el presente
Lejos de cualquier enfrentamiento, la presencia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reafirmó el vínculo de cordialidad y apoyo entre Tini y Lali. Incluso la pareja se sumó al pogo clásico que caracteriza los recitales, compartiendo la energía y la alegría con los miles de asistentes.
Durante años circularon rumores de rivalidad entre ambas cantantes, originados en 2013 cuando Tini comenzó una relación con Peter Lanzani, expareja de Lali. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ambas artistas aclararon que esos comentarios carecían de fundamento y siempre destacaron la admiración mutua.
Uno de los gestos más recordados se dio en 2018, durante la conferencia de prensa del festival “Únicos” en el Teatro Colón, cuando se fundieron en un abrazo frente a los periodistas. En aquella ocasión, Lali afirmó: “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada”.
Una relación de apoyo en el tiempo
El vínculo artístico entre ambas cantantes también se consolidó en los escenarios. En septiembre de 2022, Tini fue invitada a cantar en el tour de Lali en Madrid, un momento que los fanáticos aún recuerdan. Desde entonces, las muestras de apoyo entre ambas fueron constantes y públicas.
Este fin de semana, Tini utilizó sus redes sociales para subir una historia en la que arrobó a Lali y la elogió con la palabra “Hermosa”, acompañada de corazones y fueguitos. El gesto terminó de ratificar la buena relación entre dos de las figuras más destacadas del pop argentino.
El encuentro en Vélez volvió a dejar en claro que los rumores del pasado quedaron atrás. Hoy el presente muestra a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutando de la música de Lali Espósito, en un clima de naturalidad, respeto y celebración compartida. (Con información de Teleshow)