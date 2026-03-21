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Sabrina Rojas recordó sus fotos hot y su actitud “sexy y atrevida”

Sabrina Rojas sorprendió al mostrar fotos hot de sus comienzos, destacando su faceta “sexy y atrevida” y recordando con humor y nostalgia su juventud frente a la cámara.

21 de Marzo de 2026
Sabrina Rojas.
Sabrina Rojas. Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas sorprendió al mostrar fotos hot de sus comienzos, destacando su faceta “sexy y atrevida” y recordando con humor y nostalgia su juventud frente a la cámara.

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores al desempolvar una producción icónica de sus comienzos y mostrar su faceta más audaz y desinhibida. La actriz compartió en sus redes sociales varias imágenes de una sesión de fotos hot que realizó años atrás, acompañando cada publicación con frases cargadas de humor y nostalgia. En la primera imagen, Sabrina aparece arrodillada junto a un auto rojo bajo la lluvia, con la camiseta blanca pegada al cuerpo mientras lava la llanta con una esponja. “Alguna vez…”, escribió la modelo, dejando entrever la distancia temporal y la ironía de mirar hacia atrás.

 

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.
Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

 

En la segunda postal, Sabrina se muestra sentada sobre el capó del mismo auto, con un chaleco de jean abierto y sosteniendo un cigarrillo, posando relajada y segura. “Fui joven…”, escribió, evocando el espíritu de las producciones de moda de principios de los 2000. La tercera foto sube la apuesta: de espaldas, con bikini rosa y camiseta mojada, sigue lavando el auto bajo la lluvia mientras mira a la cámara con una actitud provocadora. “Sexi…”, sintetizó la actriz, reflejando la confianza y la energía de aquella etapa.

 

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.
Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

 

Finalmente, Sabrina mostró la imagen más atrevida de la serie: en topless, con guantes negros y una banda negra con la inscripción “CENSORED” sobre su torso, posando con un aire teatral. “Y atrevida. Cuánto pelo… cuánta juventud”, escribió, mezclando admiración y picardía por aquellos años. Las imágenes rápidamente circularon en redes, recibiendo comentarios que celebraron tanto la audacia de la modelo como su sentido del humor al recordar el pasado.

 

Un guiño al pasado y la juventud

 

Lejos de renegar de su historia, Sabrina Rojas reivindicó la frescura y libertad de aquellas producciones, destacando que cada etapa tiene su encanto. “Es lindo ver cómo era uno y poder reírse de uno mismo”, reflexionó la actriz, mientras sus seguidores celebraban la autenticidad y la valentía de mostrarse tal como era.

 

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.
Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

 

Además de esta publicación, Sabrina se encuentra en medio de una nueva ola de rumores de romance con el exfutbolista José Chatruc. Según Paula Varela en Intrusos (América TV), la pareja comparte un grupo de amigos y actividades como el pádel, y “todo empieza con un partido de pádel”. Varela agregó: “A ella le gusta él. Y hace bien… Sabrina es muy amoroso el Chatruc”.

 

Rumores y nuevas conexiones

 

El panel de Intrusos destacó la buena sintonía entre ambos y contó que también compartieron el festival de cumbia La Mágica. La combinación entre los recuerdos de su juventud, con fotos hot y desinhibidas, y la posibilidad de un nuevo romance consolidan un momento de protagonismo para Sabrina Rojas, quien sigue sorprendiendo a su público con su estilo auténtico y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

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