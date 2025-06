Rocío Robles sobre su relación con Adrián Suar: “Lo importante es el espíritu joven”

La modelo, periodista e influencer Rocío Robles se encuentra en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera su vínculo sentimental con el reconocido productor y actor Adrián Suar. Aunque las versiones sobre un romance formal se multiplicaron en las últimas semanas, Robles fue clara al referirse al tema en distintas entrevistas. “No estoy de novia”, afirmó con seguridad, dejando en claro que prefiere no poner etiquetas al vínculo que mantienen.

Con un tono relajado y sin intención de alimentar especulaciones, la comunicadora explicó que ambos comparten momentos, pero sin compromisos. “No hablemos de fechas que no le conviene a nadie, no hay título. Lo que tengo para decir de él es lo que ya dije. Lo quiero mucho, nos divertimos mucho, es una persona muy empática ante todo”, expresó con honestidad, marcando una postura abierta y sin presiones.

En tiempos donde las figuras públicas suelen ocultar o evadir estos temas, Robles eligió hablar con franqueza. “Tengo 32 años, estoy enfocada en mi trabajo, no estoy de novia y el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. No conduce a nada, con las cosas que pasan en el país, ver con quién se sale o no. Salimos a comer y la pasamos bien, estoy acá y doy la cara”, agregó, desdramatizando la situación y restándole importancia a los rumores.

Sin etiquetas, con humor y sin apuro

A pesar de las miradas puestas en la diferencia de edad entre ambos, la periodista abordó el tema con soltura y hasta con una pizca de ironía. “Somos los dos grandes. Nada se va a enfriar ni calentar. Lo importante es el espíritu joven”, aseguró, minimizando cualquier tipo de juicio social respecto a la relación.

Además, Robles se refirió a las declaraciones que el propio Suar hizo públicamente, donde negó que exista un noviazgo formal. Lejos de molestarse, la actriz respaldó sus dichos y se mostró en sintonía. “Dijo la verdad. No somos novios; no me molesta. No hay nada más para decir, uno no puede inventarse un vínculo, ya bastante que se sabe esto”, sostuvo, confirmando así que no hay conflicto entre ellos.

Estas palabras parecen cerrar, al menos por ahora, cualquier intento de forzar una definición que no está en los planes de la pareja. Ambos comparten tiempo juntos, se respetan y se divierten, sin necesidad de comprometerse públicamente a una relación tradicional.

Desmintiendo rumores y aclarando su situación personal

Más allá del interés por su vida amorosa, Robles también aprovechó el foco mediático para desmentir ciertas versiones que circularon en redes sociales y algunos portales. En particular, fue categórica al hablar sobre su lugar de residencia. “No es verdad que alguien me alquila un depto. Ya hubiera querido. Vivo en la casa de mi mejor amigo, puedo dar nombre y apellido. Con lo caro que están las cosas”, declaró, entre risas.

Finalmente, y ante las preguntas sobre su posible vínculo con Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, Rocío fue contundente: “Todavía no nos conocemos nosotros y voy a conocer a la hija. Si Dios quiere sí, sino no”. Con esta respuesta, la modelo dejó en evidencia que la relación con Suar está en una etapa muy incipiente. (Con información de Noticias Argentinas)