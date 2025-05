Pampita posó en un lugar paradisíaco y cosechó una oleada de halagos

Pampita sigue demostrando por qué es uno de los íconos de estilo más admirados de la Argentina. Desde un exclusivo resort, compartió postales en las que se mostró relajada y sonriente, posando al borde de una pileta con una vista soñada. La modelo, una de las figuras más influyentes de la moda y el espectáculo, volvió a marcar tendencia con una elección de vestuario simple pero impactante.

Fiel a su elegancia natural, eligió un look simple pero impactante: una microbikini negra en su versión más chiquita. Esta prenda, en apariencia básica, destaca por su diseño cuidadosamente pensado para resaltar la silueta y acentuar la sofisticación que caracteriza a la top model.

Pampita en un exclusivo resort. Instagram

Detalles que marcan tendencia

El modelo tiene corpiño triangular con tiras finas que se atan al cuello y a la espalda, y bombacha colaless con tiritas regulables a ambos lados de las caderas. Este diseño, que deja poco a la imaginación, demuestra una vez más que Pampita no necesita excesos para capturar todas las miradas. Su elección resalta el equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia.

Acompañó el outfit playero con un par de lentes de sol con armazón cuadrado y cristales marrón, un accesorio que aporta una vibra retro y chic, evocando la estética de los años 70.

Estos detalles en su look no pasaron desapercibidos por sus fanáticos, quienes no tardaron en destacar su capacidad para actualizar estilos clásicos con un toque moderno.

Pampita en un lugar paradisíaco. Instagram

Con el pelo recogido hacia atrás y maquillaje mínimo que realza su belleza natural, la modelo posó recostada sobre el agua, sosteniendo un trago refrescante con sorbete verde, dejando en claro su espíritu veraniego y descontracturado.

Reacciones y elogios en redes sociales

Las imágenes, publicadas en su perfil de Instagram, fueron furor durante el fin de semana. “Que escultural Pampita”, “Qué mujer imponente” y “Una escultura, bella mujer”, son solo algunos de los piropos que pueden leerse debajo de las fotos, una de las más likeadas durante el fin de semana. La publicación acumuló miles de “me gusta” en pocas horas y generó una ola de comentarios elogiando su estilo y belleza.

Pampita a pura sonrisa. Instagram

Lejos de perder vigencia, Pampita continúa consolidándose como un referente indiscutido en el mundo de la moda. Su capacidad para combinar espontaneidad con sofisticación la mantiene en la cima de la admiración pública, y cada aparición suya en redes es una clase magistral de estilo. (Con información de TN Estilo)