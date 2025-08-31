Mauro Icardi fue romántico con la China Suárez pero muchos lo criticaron: por qué

Mauro Icardi y la China Suárez siguen viviendo su romance con intensidad en Turquía y así lo demuestran en las redes sociales. Hace algunos días, el delantero del Galatasaray sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos junto a la actriz, acompañadas de un mensaje que rápidamente generó repercusión.
El futbolista publicó tres postales en blanco y negro en su cuenta de Instagram donde se lo ve muy cerca de la ex Casi Ángeles, quien aparece besándolo en la mejilla. Junto a las imágenes, Icardi escribió una frase que desató una ola de comentarios en cuestión de minutos: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.
Las imágenes se viralizaron casi de inmediato y lograron instalarse entre los temas más comentados del día en las redes sociales. Mientras algunos celebraron el gesto romántico, otros no tardaron en cuestionar la publicación con críticas y mensajes cargados de ironía.
Reacciones en redes: entre el apoyo y las críticas
Lejos de pasar inadvertido, el posteo de Icardi cosechó miles de interacciones en cuestión de horas. Aunque muchos seguidores enviaron mensajes con corazones y palabras de aliento, gran parte de los comentarios apuntaron directamente a cuestionar la relación y a recordar los polémicos comienzos del vínculo entre el futbolista y la actriz.
Algunos usuarios escribieron frases como: "No se nota… ese destino está más forzado...", mientras que otros fueron aún más duros: "En mi época eso se llamaba gorrear, pero si ustedes dicen que es destino...". Los mensajes críticos se multiplicaron y ocuparon gran parte de la sección de comentarios.
Las respuestas dejaron en claro que el romance entre Icardi y Suárez no deja indiferente a nadie. Para algunos, el delantero encontró en la actriz a su compañera ideal, pero para otros la relación es vista como un capítulo polémico que aún divide opiniones en la opinión pública.
Un vínculo que sigue generando polémica
Entre las frases que más resonaron en la publicación se leyeron comentarios como: "El destino seee... jajaja. Ella te eligió, en realidad eligió tu dinero", o incluso más directos: "No fue casualidad, ella se metió en tu matrimonio".
Otros usuarios sumaron críticas en el mismo tono: "La mina planeó todo hace años", "Tu venganza la eligió. Qué ridículo sos" y "No fue el destino, fue ella que te habló, te fichó cuando tenías esposa, así que eso no es destino".
Pese a todo, tanto el futbolista como la actriz parecen mantenerse firmes en su romance. Sus publicaciones demuestran que eligen mostrarse juntos y felices, aun cuando los comentarios negativos intentan opacar sus gestos de amor.