María Valenzuela habló sobre su salud tras una nueva internación

Este miércoles, María Valenzuela volvió a ser noticia por su salud. La actriz, que se estaba preparando para regresar a las tablas con un unipersonal a partir de julio, decidió autointernarse en una clínica de salud mental debido a un fuerte “bajón” anímico.

Su hija Malena Mendizábal está en constante comunicación con ella y también habló con su psiquiatra, quien le dijo que su madre estaba de muy buen ánimo. “Detectaron que había un problema con su medicación, así que se la van a cambiar para darle la correcta”, cuentan desde su círculo íntimo sin ponerle un nombre al cuadro que la actriz está atravesando por estas horas.

“Siempre hay un sube y baja. En este caso, hubo un motivo concreto que la puso mal, pero María le aseguró a su hija que esta va a ser la última vez, ya que a partir de ahora va a salir a flote y va a estar todo bien”, reveló una fuente cercana a la actriz.

Este nuevo episodio transcurre justo cuando María y su hija están en proceso de mudarse de la quinta de Pilar donde residen a un departamento en ciudad de Buenos Aires con sus mascotas: cinco perros y dos gatos.

Antes de este episodio, la actriz se encontraba ensayando para un unipersonal con el que espera salir de gira. “Estoy recuperándome y ensayando el unipersonal que hice hace diez años, Se nos fue María y mi vida es un caos, para salir de gira los primeros días de julio. Gracias y un abrazo a toda la gente que se preocupa por mí”, le expresó la propia Valenzuela a La Nación desde la clínica, tras hacerse pública su internación.

Años difíciles

No es la primera vez que Valenzuela pasa por una internación de este tipo. En noviembre de 2024, la intérprete ingresó en un centro de salud mental de Ituzaingó (el mismo en el que Diego Maradona estuvo alguna vez) debido a un cuadro de angustia y estrés.

“Ella estaba haciendo una comedia junto a Mariano Martínez en el Multiteatro. Viajaba todos los días desde Pilar, tuvo un choque con su auto y, a partir de allí, se le complicó no solo en lo económico, sino también en lo emocional”, contaron por aquel entonces sobre los motivos que la llevaron a hacer una pausa en su rutina diaria.

El choque no sólo hizo que la actriz atraviese una fuerte crisis sino también que decida bajarse de Tom, Dick y Harry, la obra que protagonizaba en calle Corrientes junto a Mariano Martínez. “Tuve un pico de estrés que pudo deberse a varios motivos: a un choque de auto, en el que mi hija Malena y yo resultamos lastimadas; a que luego el seguro me tuvo cinco meses sin abonarme el dinero que me correspondía, y cuando me lo dio eran cinco pesos con veinte centavos y eso no me alcanzaba ni para comprarme una porción de pizza. Y también, por qué negarlo, a estas cosas que están sucediendo en el país”, confesó en aquel momento la actriz referencia al gobierno de Javier Milei.

Es cierto que la actriz de Dulce amor ya venía atravesando años difíciles. La muerte de un amigo muy cercano (con el que había comprado unos terrenos en Luján para desarrollar un proyecto de hotelería) la descolocó por completo e hizo que la actriz se encierre en su casa por un largo tiempo. “Eso la llevó a estar muy triste, muy angustiada y a no cumplir con todas las comidas. Esa fue una señal de alarma para sus hijos y también en ese momento Malena actuó, habló con ella, la contuvo, habló con distintos médicos”, recordó Cora de Barbieri en el ciclo de América.

Sin embargo, el hecho que la llevó a dejar de comer y a pesar tan solo 35 kilos fue un problema de mala praxis con su dentadura. “Hace tres años comencé un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Yo no me puedo morir ahora, porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta”, confesó muy angustiada.