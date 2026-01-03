La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de su primer hijo

Julián Álvarez y Emilia Ferrero compartieron una imagen íntima en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de Amadeo, su primer hijo, y recibieron una catarata de mensajes de afecto de jugadores de la selección argentina y referentes del fútbol.
Julián Álvarez y Emilia Ferrero confirmaron este viernes una de las noticias más importantes de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo, Amadeo. El delantero del Atlético de Madrid y su pareja realizaron un posteo conjunto en redes sociales en el que compartieron una tierna imagen familiar, marcando un momento cargado de emoción tanto para ellos como para sus seguidores.
La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones. En el mensaje, Julián Álvarez y Emilia Ferrero revelaron que el bebé nació este viernes 2 de enero de 2026, dando así la bienvenida oficial a Amadeo. La imagen, sencilla y emotiva, mostró el costado más íntimo de una pareja que suele mantener un perfil bajo, incluso en medio de la alta exposición mediática del futbolista.
El anuncio no tardó en recibir comentarios de colegas, amigos y figuras destacadas del fútbol argentino. Varios de los primeros mensajes llegaron desde el entorno más cercano del atacante, especialmente de sus compañeros en la selección argentina, quienes celebraron públicamente la llegada del nuevo integrante de la familia.
Los mensajes de la Selección Argentina y amigos cercanos
Entre los primeros saludos se destacó el de Nahuel Molina, lateral derecho de la selección argentina y compañero de Julián en el Atlético de Madrid, quien reaccionó con una serie de emojis de corazón. Un mensaje similar dejó Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, pero con quien Álvarez mantiene una amistad de larga data desde sus tiempos compartidos en las divisiones inferiores de River Plate, según indicó Teleshow.
Giuliano Simeone, otro de los compañeros del delantero tanto en el Atlético como en la Selección, también expresó su alegría de manera directa: “Felicitaciones a los dos, vamos Amadeo”. El mensaje reflejó el vínculo cercano que existe dentro del plantel y la naturalidad con la que comparten este tipo de momentos personales.
Las parejas de otros futbolistas de la Albiceleste también se sumaron a los saludos. Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, escribió: “Bienvenido bebito, felicidades amigos”. A su vez, Bárbara Occhiuzzi y Julia Silva, parejas de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente, dejaron mensajes afectuosos celebrando la llegada del pequeño Amadeo.