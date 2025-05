Jorge Rial redobló la apuesta sobre la supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez

La tensión mediática en torno a Lourdes Sánchez y su vínculo con un empresario español sumó un nuevo capítulo. Mientras la bailarina y su pareja, Pablo “El Chato” Prada, intentan dejar atrás los rumores de una supuesta infidelidad, Jorge Rial volvió a instalar el tema con una declaración explosiva que promete escalar el escándalo aún más.

La polémica comenzó cuando en el programa de Fernanda Iglesias se mencionó que Sánchez habría tenido una relación paralela con Ramón Vegas, un empresario de 41 años que dirige una cadena de hoteles de lujo en Tulum, México. Según los dichos de Iglesias, Lourdes habría viajado varias veces al Caribe mexicano para verlo, e incluso, en abril de este año, habrían realizado una “boda maya” simbólica.

Ante la magnitud de la versión, los protagonistas no tardaron en salir a desmentirla. Lourdes aseguró que su vínculo con Vegas es meramente laboral y de amistad. “Ramón es uno de los socios de un hotel al que fui a hacer contenidos y promociones”, declaró en diálogo con Ángel De Brito. Vegas, por su parte, también negó todo a través de un audio emitido en LAM: “Tengo pareja y mi relación con Lourdes es solo de amistad”.

Rial sube el tono: una acusación más grave

Pese a las aclaraciones, Jorge Rial no dio marcha atrás y volvió a encender la polémica desde su cuenta de X (ex Twitter), insinuando que el tema va más allá de un simple chisme del espectáculo. “Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. Se habla de prostitución VIP”, escribió, dejando entrever que detrás del nombre de Ramón Vegas existiría una trama mucho más compleja.

Lourdes Sánchez con el empresario. Mitre

La afirmación del periodista generó revuelo, tanto en redes como en la televisión, ya que no solo pone en duda la versión oficial de los involucrados, sino que además introduce una denuncia de gravedad. Hasta el momento, Rial no presentó pruebas concretas, pero adelantó que podrían aparecer nuevos datos en los próximos días.

Fuentes cercanas al entorno televisivo informaron que El Chato Prada habría solicitado a directivos de El Trece que no se volviera a tratar el tema al aire, en un intento por frenar la propagación del escándalo. No obstante, con Rial decidido a seguir investigando, el asunto promete mantenerse vigente en la agenda del espectáculo.

El misterio detrás del empresario español

La figura de Ramón Vegas, hasta hace poco desconocida para el gran público, se ha convertido en el centro de todas las miradas. Empresario del sector hotelero y vinculado a emprendimientos de lujo en Tulum, su nombre comenzó a resonar a raíz de esta supuesta relación con Lourdes Sánchez. Aunque ambos insisten en que solo los une una amistad, los rumores de una “boda maya” simbólica reavivan las sospechas.

Según versiones que circulan en los medios, Lourdes habría viajado más de una vez al Caribe mexicano sin la compañía de Prada, lo que despertó preguntas en el entorno mediático. Sin embargo, ella insiste en que se trató de viajes profesionales para generar contenido en redes sociales, y que Vegas fue simplemente un anfitrión.

Por ahora, la pareja formada por Lourdes Sánchez y El Chato Prada continúa mostrándose unida públicamente, pero las declaraciones de Jorge Rial han vuelto a encender las alarmas. Si se confirman los datos que anticipó el periodista, el caso podría dejar de ser una historia de infidelidad para transformarse en un escándalo con derivaciones mucho más profundas. Fuente: Radio Mitre