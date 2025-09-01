Jésica Cirio sostuvo que debió atravesar un momento “horrible” y “traumático”

Jésica Cirio rompió el silencio y se refirió al duro proceso personal que le tocó atravesar tras la detención de su exmarido, Elías Piccirillo, en el marco de una causa judicial por estafa y por haber plantado más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el Audi Q8 de Francisco José Hauque.

Cirio definió lo sucedido como un episodio “horrible” y “traumático”, palabras con las que describió el impacto que tuvo en su vida personal y familiar la situación judicial de quien fuera su pareja.

“Estoy un poco mejor”, reconoció la modelo en diálogo con los medios, aunque dejó en claro que aún continúa transitando un proceso de sanación y alejamiento de la exposición pública, a la cual decidió poner un freno.

Rumores, aislamiento y el foco en su bienestar

Frente a versiones que la vinculaban sentimentalmente con distintas personas, Cirio fue tajante y negó estar en pareja. “No estoy en pareja con nadie, no tengo novio y no tengo ganas de tener novio. No me vinculen más con nadie porque estoy sola”, aseguró, desmintiendo categóricamente los rumores.

La conductora explicó que está enfocada en su recuperación emocional y en su vida personal lejos de los medios. En ese sentido, sostuvo: “No miro medios, estoy bastante aislada tratando de volver a estar bien y es parte de un proceso”, subrayando la necesidad de priorizar su salud mental y preservar su intimidad.

Este período de introspección también implica, según contó, limitar la exposición mediática y las apariciones públicas, algo que considera indispensable para poder recomponerse después de lo vivido.

Lejos de la televisión y cerca de su familia

Consultada sobre la posibilidad de regresar a la pantalla chica, Cirio lo descartó por completo. “Hoy estoy bien así, estoy tranquila, disfruto de mi hija, familia y amigas que es lo más sano para mi salud mental después de todo lo que viví que fue bastante traumático”, aseguró, dejando en claro cuáles son sus prioridades en este momento.

Asimismo, destacó que la contención de su círculo íntimo resultó clave para atravesar este difícil proceso. “Fue un momento horrible y difícil, pero me refugio en mis amigas y familia. A mi hija la tengo bastante aislada de la situación, por eso preferí preservarme y no estar más vinculada en nada público para cuidarla a ella que es lo único que me importa”, concluyó.