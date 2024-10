“Impresentable”: la fuerte declaración de Viviana Canosa sobre su vida amorosa

Viviana Canosa respondió públicamente a Mirtha Legrand tras las insinuaciones de la conductora sobre un posible romance con el expresidente Alberto Fernández. En su programa de Radio Rivadavia, Canosa compartió que había hablado con Mirtha, quien le pidió disculpas. "Le dije que no era necesario hacerlas públicas, porque sé quién soy, lo que hago y lo que digo", afirmó.

La periodista continuó con una declaración contundente: "Me he acostado con mucha gente impresentable, pero no con quienes me atribuyen". Con tono irónico, agregó: "Me equivoqué con un montón de pelotudos, pero no con estos", refiriéndose a los rumores sobre Fernández y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

Canosa también mencionó las dificultades que enfrenta para mantener a su hija sola con su trabajo y comentó que viaja frecuentemente a Uruguay por razones laborales. Además, insistió en la censura bajo el gobierno de Javier Milei: "Prefiero quedarme sin trabajo antes que transar con el poder. Tengo la conciencia tranquila y no tengo nada que ocultar", concluyó. (C5N)