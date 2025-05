Daniela Celis dio su versión tras la separación de Thiago Medina

Tras varios rumores en redes sociales y especulaciones entre sus seguidores, Daniela Celis y Thiago Medina decidieron confirmar públicamente su separación. La pareja, que se conoció en la edición 2022 de Gran Hermano y que recientemente se convirtió en madre y padre de gemelas, puso fin a su relación de común acuerdo, priorizando el bienestar de su familia y, sobre todo, de sus hijas.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Daniela -más conocida en redes como Pestañela- fue clara y sincera sobre su presente sentimental. “Sí, con Thiago estamos separados. Como contó él fue por común acuerdo y por el bien de los cuatro”, comenzó diciendo la influencer. Lejos de generar polémica, buscó transmitir calma y mostrar que, aunque separados como pareja, seguirán unidos como padres.

Celis también se refirió a los múltiples comentarios que circularon en redes respecto a la situación económica y laboral de Thiago, desmintiendo cualquier rumor malintencionado. “Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas. De hecho está alquilando (al igual que yo) y viviendo en una quinta hermosísima”, aclaró.

“Somos compañeros para siempre”

Más allá del final de la relación amorosa, Daniela hizo hincapié en el compromiso mutuo que mantienen como padres de las gemelas, nacidas en enero. “Por más que no estemos juntos como pareja entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor, para ser el equipo que nuestras hijas necesitan, elegimos una crianza respetuosa y con amor”, expresó con madurez.

En su mensaje también dejó en claro que no es una etapa sencilla para ninguno de los dos, y que están transitando este nuevo desafío con responsabilidad y buscando herramientas para afrontarlo. “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos, por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”, añadió.

Daniela fue contundente en su deseo de no alimentar más polémicas y pidió respeto por este momento personal, destacando el esfuerzo conjunto por construir una nueva dinámica familiar que no descuide el bienestar de sus hijas, a pesar del cambio en la estructura de pareja.

Thiago Medina: “Nos dimos un tiempo”

Por su parte, Thiago Medina también utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y confirmar la separación. En una serie de historias de Instagram, el ex participante de Gran Hermano habló con naturalidad sobre lo ocurrido: “¿Cómo andan, chicos? ¿Se acuerdan de que les dije que les iba a contar algo? Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados, nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”.

Thiago se mostró sereno, aunque visiblemente conmovido por la situación, y compartió detalles de su día a día tras la ruptura. “Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé ahora. Estoy acá 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo y eso, pero bueno...”, relató, dando a entender que su prioridad sigue siendo el contacto con sus hijas.

Finalmente, cerró su mensaje reafirmando el compromiso con su paternidad: “Entendemos que nos tenemos que llevar bien por las bebés. Pero bueno, eso: les vengo a contar yo antes de que se enteren por otros y no quede un malentendido”. Y agregó: “Vengo a ver a mis bebés todos los días. Ahora me estoy yendo a mi alquiler. Estoy en bici porque no tengo con qué moverme y esas cosas, pero ya vamos a conseguir algo. Espero que tengan lindo día”.