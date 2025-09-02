Dejó en claro por qué “la vida se disfruta mejor en bikini y con sol”

Floppy Tesouro volvió a conquistar a sus seguidores con una serie de postales que compartió desde sus vacaciones en Mykonos, Grecia. La actriz y modelo, que suele ser referente de estilo en las redes, apeló a la nostalgia y publicó algunos recuerdos en los que mostró dos de sus trajes de baño favoritos, posando entre la playa y la pileta.
Con un aire relajado y veraniego, Tesouro dejó un mensaje que refleja su forma de disfrutar cada momento: “Mentalmente acá, porque la vida se disfruta mejor en bikini y con sol”, escribió junto a las imágenes que rápidamente cosecharon cientos de “me gusta” y elogios de sus fanáticos.
La propuesta de la actriz incluyó diseños clásicos y sofisticados que resaltaron su silueta y reforzaron su impronta como ícono de la moda playera. Cada look fue acompañado por un estilo de maquillaje natural y un peinado simple que potenciaron el efecto de frescura.
Microbikinis que marcan tendencia
En la primera foto, Floppy optó por una microbikini negra clásica que nunca pasa de moda. El corpiño strapless, con un delicado frunce en el centro y breteles finos que se atan detrás del cuello, sumó un toque femenino y elegante. La bombacha, de tiro alto, incluyó tiras regulables a los costados, anudadas con pequeños lazos en forma de moño, un detalle sutil que destacó la prenda.
La segunda elección fue un traje de baño en tono nude con brillos sutiles, que se fundía con el tono de su piel y aportaba un aire sofisticado. En esta postal, Tesouro se mostró recostada sobre la arena, luciendo un diseño clásico con corpiño triangular y bombacha colaless con finas tiritas a los costados, atadas también en forma de moño.
Ambas apuestas reforzaron su gusto por los modelos delicados y de cortes tradicionales, aunque con toques de sensualidad que resaltaron su figura. Las fotos rápidamente se convirtieron en tendencia, siendo replicadas en distintas cuentas de moda y lifestyle en redes sociales.
Un estilo natural y sofisticado desde la pileta
Como broche final de la serie, la actriz sorprendió con un tercer look desde la pileta: una enteriza negra cavada con espalda completamente al descubierto, prenda que sumó un aire más elegante y versátil a sus opciones de playa. Esta elección demostró que, más allá de las microbikinis, las enterizas siguen ocupando un lugar especial en el guardarropa veraniego.
Para todos los looks, Tesouro mantuvo una coherencia estética que reflejó su estilo personal. Eligió un make up 100% al natural con efecto glowy, labios nude y piel bronceada, logrando un resultado radiante y fresco. Además, lució su melena suelta y húmeda, el complemento ideal para reforzar el espíritu descontracturado de unas vacaciones soñadas.
De esta manera, Floppy Tesouro volvió a reafirmar su lugar como referente de moda y estilo, mostrando que cada elección de vestuario puede ser una declaración de personalidad. Desde Mykonos, sus fotos no solo transmitieron glamour, sino también la esencia de disfrutar la vida bajo el sol mediterráneo. (Con información de TN Estilo)