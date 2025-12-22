El gesto de Evangelina Anderson hacia su ex en medio de rumores de romance

Mientras crecen las versiones que la vinculan sentimentalmente con un compañero de reality, Evangelina Anderson sorprendió con una acción pública dirigida a su exmarido, que no pasó desapercibida en pleno proceso de divorcio.
Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática en las últimas horas, luego de realizar un gesto inesperado hacia su exmarido, Martín Demichelis, en medio de los persistentes rumores que la vinculan sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.
La modelo y el exfutbolista atraviesan actualmente un proceso de divorcio y división de bienes, tras más de 20 años de relación y tres hijos en común. Desde que se confirmó la separación, ambos mantuvieron un bajo perfil respecto de su vínculo personal, aunque en las últimas semanas Anderson fue relacionada con el youtuber, con quien comparte el reality gastronómico.
Los rumores de romance comenzaron a circular a partir de la buena química entre Anderson y Lucas dentro del programa, a lo que se sumaron imágenes compartidas en redes sociales y versiones sobre salidas nocturnas. Si bien ninguno confirmó una relación, el propio Ian Lucas aseguró públicamente que no le incomoda que lo vinculen con “la mujer más hermosa del país”.
El guiño que sorprendió
En ese contexto, Evangelina Anderson realizó un gesto que llamó la atención de sus seguidores. En el día del cumpleaños de Martín Demichelis, la modelo reposteó en sus historias de Instagram una imagen familiar publicada por su hija mayor, Lola.
En la fotografía se los pudo ver a Anderson y Demichelis junto a sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma, en una postal que reflejó unidad familiar. El reposteo fue interpretado como una señal de respeto y acompañamiento hacia el padre de sus hijos, pese a la separación y a las versiones sobre nuevas relaciones sentimentales.
La actitud de la modelo resultó llamativa, ya que hasta el momento había evitado referirse públicamente tanto a su exmarido como al proceso de divorcio. Para muchos usuarios, el gesto dejó en evidencia la intención de priorizar el vínculo familiar y el bienestar de sus hijos, más allá de los conflictos personales.
El guiño hacia Demichelis se dio en paralelo a un momento de fuerte exposición mediática de Evangelina Anderson, atravesado por su participación televisiva y por los rumores que la rodean, lo que volvió a colocarla como una de las figuras más comentadas del espectáculo nacional. (Vía País)