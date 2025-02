El abogado de Morena Rial reveló la peor preocupación de la mediática tras su detención

El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, habló sobre la situación de la mediática tras su detención en la madrugada del miércoles 5 de febrero. Rial está acusada de participar en un robo ocurrido en la localidad de Villa Adelina, junto a varias personas. Según Cipolla, la principal preocupación de Morena es su hijo de cuatro meses, Amadeo. “Ahora le voy a mostrar unos videos de Amadeo para que se quede tranquila, porque estaba devastada y llorando por no ver a su bebé”, explicó el abogado.

Cipolla también comentó sobre el contacto que tuvo con su clienta, detallando que ella estaba enfocada principalmente en el bienestar de su hijo: “Le expliqué cómo es el procedimiento, pero ella estaba preocupada por su hijo”, agregó. Aunque desconocía los detalles del caso, el letrado aclaró que, en caso de que se trate de un robo o hurto en modalidad de escruche, Morena podría ser excarcelada debido a la falta de antecedentes penales.

“Todavía no tomé conocimiento del expediente y hasta que no lo haga, no puedo decir mucho”, explicó Cipolla, quien aún no ha tenido acceso al expediente judicial. En cuanto a los próximos pasos, señaló que la falta de información sobre las pruebas es un factor importante para conocer la calificación legal del hecho.

Morena Rial fue detenida a las 3:30 AM en un hotel de la calle Cerrito al 400, luego de una investigación policial que la vinculó al robo de una vivienda en Villa Adelina el 18 de enero. La acusación señala que la mediática formó parte de un grupo de personas que irrumpieron en la propiedad, sustrajeron pertenencias como joyas y electrodomésticos, y violentaron una ventana para acceder al interior.

Según el artículo 164 del Código Penal, las penas por este tipo de delitos van desde el mes hasta los seis años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

El futuro de la mediática dependerá de la investigación en curso y de las pruebas que se presenten en su contra, aunque su abogado no descartó que pueda obtener la libertad provisional si no se comprueba su participación activa en el hecho delictivo.