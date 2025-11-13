 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

De qué murió Jorge Lorenzo, actor conocido por interpretar a Capece en "El Marginal"

El intérprete falleció este miércoles y su partida fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Había ganado enorme popularidad por su personaje de “Capece” en la exitosa serie “El Marginal”.

13 de Noviembre de 2025
De qué murió Jorge Lorenzo.
De qué murió Jorge Lorenzo.

El intérprete falleció este miércoles y su partida fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Había ganado enorme popularidad por su personaje de “Capece” en la exitosa serie “El Marginal”.

A sus 66 años, el actor argentino Jorge Lorenzo falleció este miércoles 12 de noviembre. Con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, el artista había alcanzado gran popularidad por sus participaciones en “El Marginal”, “En el barro” y ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.

 

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

El rol que lo catapultó en la fama fue su personaje de "Capece" en El Marginal, el guardia cárcel y mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano. Pero además tuvo participaciones en series exitosas como "Casi Ángeles", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz".

 

De qué murió Jorge Lorenzo

En declaraciones a la prensa, la amiga del actor Natalia Bocca mencionó que Lorenzo estuvo sufriendo complicaciones en su salud en el último tiempo.

 

Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló.

 

Temas:

El Marginal Jorge Lorenzo Capece actor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso