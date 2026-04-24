Tres bancos ofrecen créditos de hasta $20 millones: los requisitos, montos y tasas

Conozca las condiciones de los créditos que brindan las entidades bancarias para acceder a este monto. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.
Los préstamos personales son una alternativa importante para quienes necesitan dinero en el corto plazo, ya sea para cubrir gastos inesperados, saldar deudas o concretar proyectos. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.
Entidades como Nación, Galicia y BBVA disponen de líneas de créditos personales destinadas a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.
Préstamo personal del Banco Nación: requisitos, montos y tasas
El Banco Nación ofrece una línea de crédito pensada para clientes que cobran sus ingresos en la entidad. Está dirigida a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo vigente. Permite solicitar hasta $20.000.000, dentro de un límite máximo de $100.000.000.
Características principales
- Crédito en pesos y de libre destino
- Posibilidad de volver a solicitarlo una vez cancelado al menos el 10% del capital
- Débito automático de las cuotas desde la cuenta del titular
Requisitos
- No superar la edad jubilatoria al finalizar el plan de pagos
- Percibir ingresos en el banco o mediante el Sistema Nacional de Pagos
- Aceptar el débito automático como medio de pago
Condiciones
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $100.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- Sistema de amortización: francés
Tasas vigentes en abril de 2026
- TNA: 60%
- TEA: 79,59%
- CFT con TNA: 72,50%
- CFT con TEA: 102,36%
Préstamo personal del Banco Galicia: montos, tasas y cómo acceder
Este crédito permite acceder a $20.000.000, considerando que el tope es de $26.400.000, con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.
Principales características
- Monto mínimo: $1.000
- Monto máximo: $26.400.000
- Plazo: entre 6 y 72 meses
- Sistema de amortización: francés
- Acreditación inmediata en cuenta
- Inicio de pago a los 45 días
- Sin gastos de otorgamiento
El dinero es de libre destino, por lo que puede utilizarse sin condiciones específicas.
Tasas según el perfil del cliente
Las tasas cambian según el tipo de cliente y el paquete contratado:
Clientes Éminent:
- TNA: 76%
- TEA: 108,95%
- CFT con IVA: 142,56%
Clientes Plus / Gold:
- TNA: 109%
- TEA: 183,86%
- CFT con IVA: 249,50%
Clientes Move:
- TNA: 132%
- TEA: 249,85%
- CFT con IVA: 347,94%
En todos los casos, la tasa final depende del perfil crediticio y se informa antes de confirmar la operación.
Requisitos para acceder
- Tener entre 18 y 80 años
- Contar con ingresos desde $310.000 mensuales
- Ser cliente del banco
- Tener Token de seguridad activo
Beneficios adicionales
- Condiciones preferenciales para segmento Éminent
- Cancelación anticipada sin costo
Para qué se puede usar el dinero
- Financiar viajes o proyectos personales
- Renovar tecnología o equipamiento
- Cubrir gastos médicos o imprevistos
- Pagar deudas o realizar arreglos en el hogar
Cómo pedir el préstamo, paso a paso
- Ingresar a la app o al home banking
- Ir a la sección “Préstamos”
- Seleccionar “Nuevo préstamo”
- Elegir monto y plazo
- Confirmar la solicitud
Una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta.
Préstamo del Banco BBVA: condiciones, tasas y requisitos
El Banco BBVA brinda préstamos personales que permiten solicitar $20.000.000, con un máximo de $40.000.000 y plazos de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.
Requisitos
Edad: Entre 18 y 74 años
Antigüedad laboral
- Relación de dependencia con acreditación de haberes en BBVA: 3 meses
- Relación de dependencia sin acreditación de haberes en BBVA: 1 año
- Profesionales independientes: 1 año de antigüedad en la profesión actual
- Comerciantes y autónomos independientes: 2 años de antigüedad en la actividad
Ingresos
Plan Sueldo / Clientes / Clientes bancarizados: desde $308.200 en todas las regiones
Condiciones del crédito
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $40.000.000
- Plazo: de 6 a 60 meses
- Tasa fija
- Sistema de amortización: francés
- Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
- Sin costo de otorgamiento
Requisitos adicionales
- Edad: entre 18 y 74 años
- Ingreso mínimo: $308.200
- Antigüedad laboral: según actividad
Tasas
- TNA: 132%
- TEA: 249,85%
Cancelación anticipada
- Sin costo si se abonó al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días
- Caso contrario: cargo del 4% + IVA
Cómo solicitarlo
- Ingresar a la app o simulador online
- Calcular monto y cuotas
- Completar los datos personales
- Enviar la solicitud para evaluación