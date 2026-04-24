Tres bancos ofrecen créditos de hasta $20 millones: los requisitos, montos y tasas

Los préstamos personales son una alternativa importante para quienes necesitan dinero en el corto plazo, ya sea para cubrir gastos inesperados, saldar deudas o concretar proyectos. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.

Entidades como Nación, Galicia y BBVA disponen de líneas de créditos personales destinadas a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Préstamo personal del Banco Nación: requisitos, montos y tasas

El Banco Nación ofrece una línea de crédito pensada para clientes que cobran sus ingresos en la entidad. Está dirigida a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo vigente. Permite solicitar hasta $20.000.000, dentro de un límite máximo de $100.000.000.

Características principales

Crédito en pesos y de libre destino

Posibilidad de volver a solicitarlo una vez cancelado al menos el 10% del capital

Débito automático de las cuotas desde la cuenta del titular

Así es este préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).

Requisitos

No superar la edad jubilatoria al finalizar el plan de pagos

Percibir ingresos en el banco o mediante el Sistema Nacional de Pagos

Aceptar el débito automático como medio de pago

Condiciones

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $100.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Sistema de amortización: francés

Tasas vigentes en abril de 2026

TNA: 60%

TEA: 79,59%

CFT con TNA: 72,50%

CFT con TEA: 102,36%

Préstamo personal del Banco Galicia: montos, tasas y cómo acceder

Este crédito permite acceder a $20.000.000, considerando que el tope es de $26.400.000, con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

Principales características

Monto mínimo: $1.000

Monto máximo: $26.400.000

Plazo: entre 6 y 72 meses

Sistema de amortización: francés

Acreditación inmediata en cuenta

Inicio de pago a los 45 días

Sin gastos de otorgamiento

Así es este préstamo del Banco Galicia (Foto: Banco Galicia).

El dinero es de libre destino, por lo que puede utilizarse sin condiciones específicas.

Tasas según el perfil del cliente

Las tasas cambian según el tipo de cliente y el paquete contratado:

Clientes Éminent:

TNA: 76%

TEA: 108,95%

CFT con IVA: 142,56%

Clientes Plus / Gold:

TNA: 109%

TEA: 183,86%

CFT con IVA: 249,50%

Clientes Move:

TNA: 132%

TEA: 249,85%

CFT con IVA: 347,94%

En todos los casos, la tasa final depende del perfil crediticio y se informa antes de confirmar la operación.

Requisitos para acceder

Tener entre 18 y 80 años

Contar con ingresos desde $310.000 mensuales

Ser cliente del banco

Tener Token de seguridad activo

Beneficios adicionales

Condiciones preferenciales para segmento Éminent

Cancelación anticipada sin costo

Para qué se puede usar el dinero

Financiar viajes o proyectos personales

Renovar tecnología o equipamiento

Cubrir gastos médicos o imprevistos

Pagar deudas o realizar arreglos en el hogar

Cómo pedir el préstamo, paso a paso

Ingresar a la app o al home banking

Ir a la sección “Préstamos”

Seleccionar “Nuevo préstamo”

Elegir monto y plazo

Confirmar la solicitud

Una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta.

Préstamo del Banco BBVA: condiciones, tasas y requisitos

El Banco BBVA brinda préstamos personales que permiten solicitar $20.000.000, con un máximo de $40.000.000 y plazos de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.

Requisitos

Edad: Entre 18 y 74 años

De esta manera es el préstamo del banco BBVA (Foto: BBVA).

Antigüedad laboral

Relación de dependencia con acreditación de haberes en BBVA: 3 meses

Relación de dependencia sin acreditación de haberes en BBVA: 1 año

Profesionales independientes: 1 año de antigüedad en la profesión actual

Comerciantes y autónomos independientes: 2 años de antigüedad en la actividad

Ingresos

Plan Sueldo / Clientes / Clientes bancarizados: desde $308.200 en todas las regiones

Condiciones del crédito

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $40.000.000

Plazo: de 6 a 60 meses

Tasa fija

Sistema de amortización: francés

Relación cuota-ingreso: hasta el 30%

Sin costo de otorgamiento

Requisitos adicionales

Edad: entre 18 y 74 años

Ingreso mínimo: $308.200

Antigüedad laboral: según actividad

Tasas

TNA: 132%

TEA: 249,85%

Cancelación anticipada

Sin costo si se abonó al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días

Caso contrario: cargo del 4% + IVA

Cómo solicitarlo