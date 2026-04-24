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Economía Condiciones de los créditos

Tres bancos ofrecen créditos de hasta $20 millones: los requisitos, montos y tasas

Conozca las condiciones de los créditos que brindan las entidades bancarias para acceder a este monto. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.

24 de Abril de 2026
Tres bancos ofrecen préstamos de hasta $20 millones.
Tres bancos ofrecen préstamos de hasta $20 millones. Foto: (Archivo).

Conozca las condiciones de los créditos que brindan las entidades bancarias para acceder a este monto. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.

Los préstamos personales son una alternativa importante para quienes necesitan dinero en el corto plazo, ya sea para cubrir gastos inesperados, saldar deudas o concretar proyectos. Se caracterizan por ofrecer sumas significativas, plazos establecidos y condiciones definidas desde el inicio.

 

Entidades como Nación, Galicia y BBVA disponen de líneas de créditos personales destinadas a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

 

 

Préstamo personal del Banco Nación: requisitos, montos y tasas

 

El Banco Nación ofrece una línea de crédito pensada para clientes que cobran sus ingresos en la entidad. Está dirigida a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo vigente. Permite solicitar hasta $20.000.000, dentro de un límite máximo de $100.000.000.

 

Características principales

  • Crédito en pesos y de libre destino
  • Posibilidad de volver a solicitarlo una vez cancelado al menos el 10% del capital
  • Débito automático de las cuotas desde la cuenta del titular
As&iacute; es este pr&eacute;stamo del Banco Naci&oacute;n (Foto: BNA).
Así es este préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).

 

Requisitos

  • No superar la edad jubilatoria al finalizar el plan de pagos
  • Percibir ingresos en el banco o mediante el Sistema Nacional de Pagos
  • Aceptar el débito automático como medio de pago

 

Condiciones

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $100.000.000
  • Plazo: hasta 72 meses
  • Sistema de amortización: francés

 

Tasas vigentes en abril de 2026

  • TNA: 60%
  • TEA: 79,59%
  • CFT con TNA: 72,50%
  • CFT con TEA: 102,36%

 

Préstamo personal del Banco Galicia: montos, tasas y cómo acceder

 

Este crédito permite acceder a $20.000.000, considerando que el tope es de $26.400.000, con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

 

Principales características

  • Monto mínimo: $1.000
  • Monto máximo: $26.400.000
  • Plazo: entre 6 y 72 meses
  • Sistema de amortización: francés
  • Acreditación inmediata en cuenta
  • Inicio de pago a los 45 días
  • Sin gastos de otorgamiento
As&iacute; es este pr&eacute;stamo del Banco Galicia (Foto: Banco Galicia).
Así es este préstamo del Banco Galicia (Foto: Banco Galicia).

 

El dinero es de libre destino, por lo que puede utilizarse sin condiciones específicas.

 

Tasas según el perfil del cliente

 

Las tasas cambian según el tipo de cliente y el paquete contratado:

 

Clientes Éminent:

  • TNA: 76%
  • TEA: 108,95%
  • CFT con IVA: 142,56%

 

Clientes Plus / Gold:

  • TNA: 109%
  • TEA: 183,86%
  • CFT con IVA: 249,50%

 

Clientes Move:

  • TNA: 132%
  • TEA: 249,85%
  • CFT con IVA: 347,94%

En todos los casos, la tasa final depende del perfil crediticio y se informa antes de confirmar la operación.

 

 

Requisitos para acceder

  • Tener entre 18 y 80 años
  • Contar con ingresos desde $310.000 mensuales
  • Ser cliente del banco
  • Tener Token de seguridad activo

 

Beneficios adicionales

  • Condiciones preferenciales para segmento Éminent
  • Cancelación anticipada sin costo

 

Para qué se puede usar el dinero

  • Financiar viajes o proyectos personales
  • Renovar tecnología o equipamiento
  • Cubrir gastos médicos o imprevistos
  • Pagar deudas o realizar arreglos en el hogar

 

Cómo pedir el préstamo, paso a paso

  • Ingresar a la app o al home banking
  • Ir a la sección “Préstamos”
  • Seleccionar “Nuevo préstamo”
  • Elegir monto y plazo
  • Confirmar la solicitud

Una vez aprobado, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta.

 

 

Préstamo del Banco BBVA: condiciones, tasas y requisitos

 

El Banco BBVA brinda préstamos personales que permiten solicitar $20.000.000, con un máximo de $40.000.000 y plazos de devolución de hasta 60 meses. Todo el proceso se realiza de forma online.

 

Requisitos

 

Edad: Entre 18 y 74 años

De esta manera es el pr&eacute;stamo del banco BBVA (Foto: BBVA).
De esta manera es el préstamo del banco BBVA (Foto: BBVA).

 

Antigüedad laboral

  • Relación de dependencia con acreditación de haberes en BBVA: 3 meses
  • Relación de dependencia sin acreditación de haberes en BBVA: 1 año
  • Profesionales independientes: 1 año de antigüedad en la profesión actual
  • Comerciantes y autónomos independientes: 2 años de antigüedad en la actividad

 

Ingresos

 

Plan Sueldo / Clientes / Clientes bancarizados: desde $308.200 en todas las regiones

 

 

Condiciones del crédito

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $40.000.000
  • Plazo: de 6 a 60 meses
  • Tasa fija
  • Sistema de amortización: francés
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
  • Sin costo de otorgamiento

 

Requisitos adicionales

  • Edad: entre 18 y 74 años
  • Ingreso mínimo: $308.200
  • Antigüedad laboral: según actividad

 

Tasas

  • TNA: 132%
  • TEA: 249,85%

 

Cancelación anticipada

  • Sin costo si se abonó al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días
  • Caso contrario: cargo del 4% + IVA

 

Cómo solicitarlo

  • Ingresar a la app o simulador online
  • Calcular monto y cuotas
  • Completar los datos personales
  • Enviar la solicitud para evaluación

Temas:

Bancos Créditos cuotas
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