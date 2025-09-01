 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Shell subió los precios de los combustibles: los nuevos valores de la nafta y el gasoil

La petrolera aumentó nuevamente los precios de sus combustibles y ya impactó en los surtidores en Paraná. Los incrementos van del 0,72 al 0,92 por ciento, según se detalló a a Elonce.

1 de Septiembre de 2025
Los nuevos precios en Shell
Los nuevos precios en Shell

Suba de nafta y gasoil. Shell aumentó desde la medianoche los precios de sus combustibles en Paraná. La suba fue de menos de un 1%, según pudo conocer Elonce. Es el primer aumento confirmado en septiembre.

 

Desde las 00:00 horas de este lunes 1 de septiembre, estos son los nuevos valores en los surtidores de la capital entrerriana:

 

Súper $1.540 el litro (antes $1526)

V-Power Nafta $1.806 (antes $1.791)

 

Diésel $ 1.605 (antes $1.592)

 

V-Power Diésel $ 1.824 (antes $1.811)

 

Los porcentajes de aumentos

Cabe destacar que el porcentaje de aumento de la Nafta Súper es de 0,92%, según confirmó el empresario estacionero, Alejandro Di Palma, a Elonce.

 

En el caso de la V-Power Nafta, es de 0,84%, la Diesel, de 0,82%, y la V-Power Diesel, de 0,72%.

Shell. Archivo
Shell. Archivo

 

Qué factores repercuten en el precio de los combustibles

Según precisó Di Palma a Elonce esta semana, puede ser por “el precio del barril de petróleo, el valor del dólar, el costo de los biocombustibles que por ley se mezclan, los impuestos internos y la manufactura del producto”.

 

Además, amplió que la cuestión política también incidió en los últimos incrementos: “En un mercado como el argentino, donde YPF concentra el 63% del mercado, la política de precios queda definida por una sola compañía”.

 

combustibles gasoil nafta precios suba valores shell
