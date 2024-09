El gobierno estableció un nuevo bono para jubilados: quiénes lo cobrarán

El Gobierno Nacional estableció a través del Decreto 783/2024 un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados. Esta medida se implementó con el objetivo de compensar el impacto de la inflación en los haberes de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En ese marco, fijó que para quienes “por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado”, el monto “será igual al necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario previsional”.

Quiénes cobrarán el bono

Jubilados y pensionados con haberes mínimos: aquellos que perciban un haber mensual igual o menor al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo. Esta medida está dirigida a asegurar que los beneficiarios con menores ingresos mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): las personas que acceden a esta prestación también serán beneficiadas con el bono completo, dado que la PUAM es una de las prestaciones incluidas en el decreto.

Titulares de pensiones no contributivas: incluye a beneficiarios de pensiones por vejez, invalidez, y madres de siete hijos o más, así como otras pensiones graciables que estén bajo la administración de ANSES.

Beneficiarios de regímenes especiales y cajas transferidas: aquellos que perciban haberes bajo regímenes previsionales especiales o que provienen de cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación también están contemplados en la medida.

No remunerativo y sin descuentos

El bono no será remunerativo, no estará sujeto a descuentos, y no se computará para ningún otro concepto. Los beneficios deben estar vigentes en el mes de septiembre para que los titulares sean elegibles. Además, en el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se liquidará a un solo titular.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei busca mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, asegurando que los jubilados y pensionados con menores ingresos no continúen perdiendo poder adquisitivo.