El dólar oficial cerró el miércoles cotizando a $1400

El dólar minorista cotizó a $1400 para la venta en el Banco Nación. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.820.
El dólar oficial cayó en el segmento mayorista por segunda jornada consecutiva y alcanzó nuevos mínimos desde fines de febrero. El mercado cambiario retomó las operaciones tras el fin de semana largo, en un contexto de estabilidad, pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.
De esta manera, el dólar mayorista retrocedió $13 a $1.377,5 y mantuvo una distancia del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.646,09) del 19,5%, la más alta en casi nueve meses. Este miércoles, el segmento totalizó operaciones por casi u$s354,3 millones.
Los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas de hasta el 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de marzo llegará a $1.384. En total, hubo operaciones por u$s729 millones.
El dólar minorista cotizó a $1.352,87 para la compra y $1.402,60 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana bajó a $1.400 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.820.
Entre los financieros, el dólar MEP baja 0,7% a $1.406,29, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1% a $1.455,29. En tanto, el dólar blue cayó $5 a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
Así, si bien los tipos de cambio alternativos se mantienen por encima del oficial, la brecha continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma cambiaria en comparación con períodos anteriores. El comportamiento del tipo de cambio local sigue condicionado tanto por factores externos como por variables domésticas, entre las que se destacan la dinámica de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del BCRA para sostener la acumulación de reservas.
En ese marco, la estabilidad del tipo de cambio también se apoya en las expectativas de un flujo sostenido de divisas. El ingreso de dólares por exportaciones, junto con el atractivo de las inversiones financieras en moneda local, configura un escenario favorable para contener presiones cambiarias en el corto plazo.
Entre los factores que refuerzan esta dinámica se destacan la recuperación del superávit energético, la inminente liquidación de la cosecha agrícola y un nivel de tasas en pesos que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo. Este fenómeno, conocido como carry trade, contribuye a sostener la demanda de activos en moneda local.