Crece la venta de fardos ropa importada y advierten por competencia desleal

El ingreso de ropa usada y nueva en fardos desde el exterior crece en varias provincias del país, suma revendedores y pone en alerta al comercio textil local.
El ingreso de fardos de ropa usada y nueva, en su mayoría con mercadería de origen estadounidense, impulsó un fuerte crecimiento de este tipo de comercio en Argentina. La modalidad, basada en algunos casos en la venta por peso, amplía su audiencia entre consumidores y revendedores que buscan precios más bajos que los del circuito tradicional.
La expansión de este fenómeno se da en un contexto de flexibilización de importaciones y ya genera tensiones con la industria textil local.
En la ciudad de Paraná, hay comercios que comenzaron a incursionar en la venta de ropa adquirida bajo la modalidad de fardos que llegan del exterior y realizan eventos especiales para su comercialización con precios atractivos.
En Mendoza también se repite esta situación, pero empresarios del sector textil llevaron advirtieron sobre el impacto que esta operatoria tiene en el empleo, la producción y el comercio formal.
Un modelo de consumo que crece
La flexibilización del ingreso de mercadería extranjera favoreció la expansión de los fardos de ropa usada y nueva, que llegan principalmente desde Estados Unidos, muchas veces ingresando al país vía Chile. Estos fardos se comercializan por peso y se venden con distintas metodologías.
Para los consumidores, el atractivo son las prendas de marcas reconocidas están a precios muy por debajo del mercado tradicional. Comprar ropa por kilo permite acceder a indumentaria que, vendida de manera individual, tendría valores mucho más altos en locales comerciales o shoppings.
Sin embargo, desde el sector productivo local advierten que esta modalidad se da en un contexto de asimetría competitiva, donde la industria nacional enfrenta costos elevados, caída de ventas y una infraestructura debilitada frente a un mercado cada vez más dominado por importaciones.
Consumidores y revendedores: los dos motores del negocio
El crecimiento del comercio de fardos tiene dos protagonistas bien definidos. Por un lado, el consumidor final, principalmente familias que buscan ropa funcional, durable y de marca a precios accesibles, en un escenario económico ajustado.
Por otro lado, aparece con fuerza la figura del revendedor, que encontró en este sistema una forma de ingresar al negocio de la moda con una inversión inicial baja.
Este esquema permitió que el comercio de fardos amplíe rápidamente su audiencia, apoyado en plataformas digitales y en una lógica de microemprendimiento que se presenta como salida laboral frente a la falta de alternativas formales.
Advertencia del sector textil
En el caso de Mendoza, empresarios textiles se reunieron con el Gobierno provincial y alertaron por la venta de fardos de ropa usada y nueva sin controles claros.
Adolfo Trípodi indicó que “los artículos que se comercializan en estas modalidades son deshechos de los países del primer mundo. Es basura que nadie quiere recibir y de repente nosotros somos los receptores de este flagelo”.
Para el sector textil, el problema no es solo el origen de la mercadería, sino la ausencia de reglas que ordenen el comercio.
Consultado sobre el ingreso de los fardos, Trípodi fue contundente: “Vienen de Estados Unidos vía Chile”. Aunque aclaró que no maneja cifras oficiales sobre la cantidad de cargamentos, aseguró que la oferta visible en rutas y redes sociales ya les resulta preocupante.
Cómo funciona el negocio de los fardos en Mendoza
En Mendoza ya opera al menos un mayorista de fardos con local físico sobre Rodríguez Peña. Según difunden en sus redes sociales, venden fardos de 40 kilos, con categorías que incluyen parkas, buzos con capucha, ropa deportiva de invierno y blusas, entre otras prendas.
Las publicaciones indican precios desde 320.000 pesos por fardo, con marcas como Adidas, Nike y Champion en las categorías de primera calidad. Además, implementaron la venta de ropa por kilo, a unos 20.000 pesos, permitiendo armar outfits sin comprar grandes volúmenes, indica Los Andes.
En uno de los videos promocionales, una de las responsables del local explica: “Pusimos la ropa por kilo para quien quiera empezar a emprender y no tiene 500.000 pesos. Puede arrancar con 20.000, con 40.000, con lo que tenga”. La estrategia se completa con redes sociales activas y grupos de WhatsApp donde avisan la llegada de nueva mercadería, consolidando una audiencia en constante crecimiento.