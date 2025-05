Estiman que Argentina tendrá la segunda cosecha de granos más alta de su historia

Cosecha en Argentina. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro argentino cerrará la campaña 2024/25 con una producción de 135,7 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 2% respecto al ciclo anterior. Este volumen se posiciona como el segundo más alto de la historia, únicamente por detrás de la campaña 2018/19.

El informe destaca que “en enero, la falta de lluvias y las altas temperaturas impactaron fuertemente a los cultivos”, pero que luego “se revirtió y las lluvias dijeron presente a partir de febrero que hicieron recuperar el desarrollo óptimo”. Esta mejora climática permitió estabilizar la producción y recuperar áreas clave en riesgo, lo que se refleja en las proyecciones actuales.

En cuanto al impacto económico, el sector agroexportador aportará divisas por US$ 31.633 millones en 2025, una cifra que marca la fuerte recuperación del agro tras campañas afectadas por sequías. Además, durante el primer cuatrimestre del año, el agro ya liquidó US$ 10.600 millones, superando en US$ 2.000 millones al mismo período de 2024.

Cosecha gruesa: entre la caída del maíz y el repunte de la soja

La siembra de maíz mostró una caída del 19,7% en superficie, cubriendo 8,3 millones de hectáreas, tras nueve años de crecimiento continuo. Esto se debió principalmente a la incertidumbre climática y al avance de la chicharrita. Como consecuencia, la producción cayó un 7,2% interanual, estimándose en 48,5 millones de toneladas.

En contrapartida, la soja ganó protagonismo en esta campaña, con un incremento de 1,3 millones de hectáreas sembradas, alcanzando las 17,8 millones a nivel nacional. Sin embargo, “los rindes se vieron afectados por olas de calor que tuvieron lugar en gran parte del país a lo largo de enero y las primeras semanas de febrero”. Esto provocó una caída del 5,7% interanual en los rendimientos y una producción estimada también en 48,5 millones de toneladas, 3% por debajo del ciclo previo.

Actividades de trilla. Archivo

“Cabe mencionar, sin embargo, que los rindes fueron superiores a los que se esperaban hace un mes, gracias a estrategias defensivas utilizadas por los productores en las zonas de la región núcleo en donde las lluvias llegaron tarde, relacionadas con la elección de lotes, fechas de siembra y ciclos. Sin ello, las pérdidas podrían haber sido mayores”, advirtió la Bolsa.

Trigo, cebada y girasol: protagonistas del ciclo 2024/25

La campaña de trigo mostró una fuerte recuperación, con un aumento del 25% en la superficie sembrada, alcanzando los 6,9 millones de hectáreas. Esto, combinado con mejores rindes (+7,4%), ubicó la producción proyectada en 20,1 millones de toneladas, con un aumento interanual del 39%. Esta cifra convierte a la campaña actual en la segunda mejor en la historia nacional, solo superada por la de 2021/22.

En cuanto a la cebada, aunque se sembraron 200 mil hectáreas más (totalizando 1,7 millones), la falta de humedad en el sudeste bonaerense provocó una caída del 16,8% en los rendimientos, lo que redujo la producción a 4,9 millones de toneladas, un 3,9% menos que el ciclo previo.

El girasol también mostró buen desempeño. Con una superficie de 2,2 millones de hectáreas y una cosecha ya prácticamente finalizada, la producción estimada es de 4,7 millones de toneladas, impulsada por rindes “de buenos a muy buenos”.

Exportaciones: fuerte impulso del trigo y la soja

El volumen total proyectado de exportaciones de granos crecería un 3% interanual, alcanzando 56,3 millones de toneladas. El trigo lidera el aumento, con una suba del 44% en sus despachos al exterior, que llegarían a 11 millones de toneladas. Le sigue la soja, con un incremento del 14%, proyectando 5,2 millones de toneladas exportadas.

En cambio, el maíz mostrará un retroceso en sus ventas externas, con una caída del 7,6% que lo ubicaría en 33,5 millones de toneladas. A pesar de ello, si se suman aceites y subproductos, las exportaciones totales del complejo agroindustrial llegarían a 97,4 millones de toneladas, un 3% más que el ciclo anterior.

Con estos números, el agro vuelve a consolidarse como el principal motor económico del país, en un contexto de recuperación productiva y expansión moderada del comercio exterior.