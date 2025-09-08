 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Los detalles

ARCA rematará una balanceadora de neumáticos a bajo costo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero realizará el jueves 11 de septiembre una subasta online de una balanceadora de neumáticos. El remate será a través del sitio oficial del Banco Ciudad.

8 de Septiembre de 2025
Neumáticos
Neumáticos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que el jueves 11 de septiembre llevará a cabo un remate especial: se subastará una balanceadora de neumáticos. El objetivo es ofrecer equipamiento a precios competitivos en un proceso abierto a empresas, emprendedores y particulares de todo el país.

 

Este tipo de herramientas resulta fundamental para talleres mecánicos, gomerías y emprendimientos vinculados al mantenimiento automotor. La subasta representa una oportunidad para acceder a insumos de valor a bajo costo.

 

Cómo participar del remate

Las subastas organizadas por la ARCA se realizan de manera online a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web oficial, seleccionar la subasta correspondiente, inscribirse en el remate y seguir el instructivo detallado que la plataforma pone a disposición.

El cronograma actualizado con todas las subastas, junto con la descripción de los lotes, puede consultarse en el portal oficial de la ARCA: www.arca.gob.ar/rematesysubastas.

 

Antecedentes de las subastas

Durante agosto, ARCA llevó adelante remates de artículos deportivos, bebidas, cosméticos y otros productos, alcanzando una recaudación superior a $319 millones, que fueron destinados a rentas fiscales. El organismo señaló que la continuidad de estos remates está garantizada durante todo 2025, en línea con la creciente participación de usuarios. (Minuto Uno)

Temas:

Mantenimiento Talleres neumáticos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso