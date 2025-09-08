ARCA rematará una balanceadora de neumáticos a bajo costo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que el jueves 11 de septiembre llevará a cabo un remate especial: se subastará una balanceadora de neumáticos. El objetivo es ofrecer equipamiento a precios competitivos en un proceso abierto a empresas, emprendedores y particulares de todo el país.
Este tipo de herramientas resulta fundamental para talleres mecánicos, gomerías y emprendimientos vinculados al mantenimiento automotor. La subasta representa una oportunidad para acceder a insumos de valor a bajo costo.
Cómo participar del remate
Las subastas organizadas por la ARCA se realizan de manera online a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web oficial, seleccionar la subasta correspondiente, inscribirse en el remate y seguir el instructivo detallado que la plataforma pone a disposición.
El cronograma actualizado con todas las subastas, junto con la descripción de los lotes, puede consultarse en el portal oficial de la ARCA: www.arca.gob.ar/rematesysubastas.
Antecedentes de las subastas
Durante agosto, ARCA llevó adelante remates de artículos deportivos, bebidas, cosméticos y otros productos, alcanzando una recaudación superior a $319 millones, que fueron destinados a rentas fiscales. El organismo señaló que la continuidad de estos remates está garantizada durante todo 2025, en línea con la creciente participación de usuarios. (Minuto Uno)