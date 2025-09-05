Werner analizó su auto de TC: "Vamos a probar en Paraná para definir el motor"

Mariano Werner (36 años) llevó adelante su primera jornada de pruebas en La Plata con el Ford Mustang de TC. El objetivo fue ajustar detalles aerodinámicos y evaluar piezas que podrían incorporarse en la Copa de Oro RUS 2025.

El trabajo estuvo supervisado por Alejandro “Chata” Saparrat, ingeniero especialista en aerodinámica que asesora al piloto desde 2024 y de forma exclusiva desde este año. Su aporte resultó central para analizar el rendimiento del vehículo en un circuito exigente como el platense.

Durante buena parte de la jornada, la conducción estuvo a cargo de Nicanor Santilli Pazos, piloto de TC Pista bajo la atención del equipo de Paraná. De esa manera, Werner se concentró en el análisis de datos y evaluaciones técnicas junto a su ingeniero.

Foto: Miguel Herrero

El entrerriano había solicitado autorización para realizar dos días de ensayo en el autódromo “Roberto Mouras”. Al cierre de la actividad de ayer no se había definido si harían uso de una segunda jornada.

En cuanto a la motorización, el equipo resolvió postergar la decisión. La próxima semana se llevarán a cabo pruebas en el banco de rodillos de Paraná, lo que terminará de definir con qué motor afrontará el inicio de la Copa.

El Fadel Werner Competición también aprovechó la jornada para testear diferentes elementos que podrían aplicarse en la etapa definitoria del campeonato.

La palabra de Werner

Durante la jornada, el tricampeón de TC compartió sus sensaciones: "Trabajamos fuerte y acompañó el clima. Nos queda todavía una prueba, veremos si llegamos a probar todo lo que teníamos pensado y si no, aprovechar un día más”.

#TC | Mariano Werner: "Vamos a agotar todas las instancias del auto ahora y después veremos lo del motor" 🎙 El paranaense busca la mejor performance de cara a la Copa de Oro. pic.twitter.com/lEOiBeqYzk — MundoSport 🔊 (@mundosportextra) September 4, 2025

El entrerriano explicó que el objetivo es ordenar y analizar todas las pruebas realizadas durante el año: “Estamos en proceso de analizar lo que venimos trabajando y ver si conviene quedarse un día más.".

Consultado sobre la importancia de estas tareas, Werner resaltó el rol de la aerodinámica en la nueva generación de autos: “Hace un tiempo el Turismo Carretera está en un gran nivel entonces las pequeñas cosas pueden jugar a favor o en contra. Hay mucho más datos y conocimiento de todo".

El motor, la gran incógnita

En relación a la motorización, el paranaense reconoció que aún no está definida la elección: “Vamos a probar la semana que viene en el rodillo, nos ha dado una mano Pianca para la carrera de Buenos Aires en conjunto con Agut. Ahora estamos agotando todas las instancias, primero del auto y después del motor, la semana que viene”. (Con información de SoloTC y Mundo Sport)