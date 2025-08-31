Unión logró un triunfazo de visitante contra Racing: goles del 3-2

Unión logró un triunfazo de visitante contra Racing: ganó 3-2 en el estadio Presidente Perón por la Zona A del Torneo Clausura. El Tatengue se impuso con goles del entrerriano Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, ex Patronato, y Augusto Solari, mientras que los tantos de la Academia fueron convertidos por Adrián Martínez y Facundo Mura.
¡¡ESTABA DONDE TENÍA QUE ESTA, REBOTE Y ADENTRO!! ¡¡GOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL 1-0 DE RACING ANTE UNIÓN!!
El partido
El primer tiempo se lo vio al combinado liderado por Leonardo Carol Madelón imponer condiciones. Como si no le hubiera afectado la eliminación con River de la Copa Argentina, con un remate de media distancia de Franco Fragapane y un cabezazo de Caramelito Martínez, el Tatengue generó las ocasiones más claras para abrir el marcador.
El gol de chelo para el empate 🇦🇹
Los corazones académicos se paralizaron cuando Mauro Pittón completó un contragolpe letal qué derivó enlaces red, pero la intervención del VAR detectó un fuera de juego que anuló la conquista de la visita.
El episodio hizo reaccionar al dueño de casa, que a través de Maravilla Martínez logró festejar el ansiado 1 a 0 para quebrar con la racha adversa en el Clausura.
Sin embargo, como sucedió con Peñarol y Argentinos, un nuevo error de Gabriel Arias derivó en un grito adverso que complicó el panorama de Racing. En este caso fue Marcelo Estigarribia el que capitalizó la mala salida del arquero y emparejó las acciones en el Cilindro.
La jugada de Mateo y el gol de Tarra 🇦🇹
Antes del descanso, Cristiano Tarragona volvió a exponer las limitaciones defensivas de Racing y selló el 2 a 1 para provocar el fastidio generalizado en Avellaneda. La Acadé estaba lejos de mostrar su mejor nivel y la preocupación se apoderó de las tribunas.
Complemento
En el complemento, el equipo de la Academia salió totalmente decidido a lograr nival el partido. Lo logró desde el juego, ya que arrinconó a su rival e hizo figura a su arquero, Matías Tagliamonte, justamente un ex jugador de la institución de Avellaneda. Como el gran cabezazo que le sacó a Colombo a los seis minutos.
¡SALIDA EN FALSO DE GABY ARIAS Y LEY DEL EX! ¡GOL DE AUGUSTO SOLARI PARA EL 3-1 DE UNIÓN ANTE RACING EN EL CILINDRO!
Sin embargo, cuando todo indicaba que el local se lo llevaría por delante, Gabriel Arias volvió a cometer un grosero error y en su intento de anticipar un contraataque rival, llegó tarde a cerrar y dejó el arco desguarnecido y otro ex jugador de Racing, como Augusto Solari, anotó el tercero del partido tras un pase de Colazo.
Faltaban poco más de diez minutos y el nerviosismo se apoderó de todo Racing, que quedó en varias oportunidades mal parado en defensa y pudo sufrir algún otro gol.
¡¡GOLAZO DE MURA DESDE AFUERA DEL ÁREA PARA QUE RACING SE PONGA 2-3 ANTE UNIÓN SOBRE EL FINAL!!
Sin embargo, un zapatazo de Facundo Mura a los 93′ le puso suspenso al final. Pero ya no había tiempo para lograr otra heroica y la Academia volvió a irse silbado del Cilindro de Avellaneda.