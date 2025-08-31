Unión logró un triunfazo de visitante contra Racing: goles del 3-2

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Unión le ganó a Racing, en el Cilindro, 3 a 2 con los goles del entrerriano Estigarribia, el ex Patronato Tarragona y Solari. Maravilla Martínez hizo el primer tanto del partido y Mura achicó la diferencia con un golazo sobre el final.

31 de Agosto de 2025
Unión logró un triunfazo de visitante contra Racing: ganó 3-2 en el estadio Presidente Perón por la Zona A del Torneo Clausura. El Tatengue se impuso con goles del entrerriano Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, ex Patronato, y Augusto Solari, mientras que los tantos de la Academia fueron convertidos por Adrián Martínez y Facundo Mura.

El partido

El primer tiempo se lo vio al combinado liderado por Leonardo Carol Madelón imponer condiciones. Como si no le hubiera afectado la eliminación con River de la Copa Argentina, con un remate de media distancia de Franco Fragapane y un cabezazo de Caramelito Martínez, el Tatengue generó las ocasiones más claras para abrir el marcador.

Los corazones académicos se paralizaron cuando Mauro Pittón completó un contragolpe letal qué derivó enlaces red, pero la intervención del VAR detectó un fuera de juego que anuló la conquista de la visita.

 

El episodio hizo reaccionar al dueño de casa, que a través de Maravilla Martínez logró festejar el ansiado 1 a 0 para quebrar con la racha adversa en el Clausura.

 

Sin embargo, como sucedió con Peñarol y Argentinos, un nuevo error de Gabriel Arias derivó en un grito adverso que complicó el panorama de Racing. En este caso fue Marcelo Estigarribia el que capitalizó la mala salida del arquero y emparejó las acciones en el Cilindro.

Antes del descanso, Cristiano Tarragona volvió a exponer las limitaciones defensivas de Racing y selló el 2 a 1 para provocar el fastidio generalizado en Avellaneda. La Acadé estaba lejos de mostrar su mejor nivel y la preocupación se apoderó de las tribunas.

 

Complemento

En el complemento, el equipo de la Academia salió totalmente decidido a lograr nival el partido. Lo logró desde el juego, ya que arrinconó a su rival e hizo figura a su arquero, Matías Tagliamonte, justamente un ex jugador de la institución de Avellaneda. Como el gran cabezazo que le sacó a Colombo a los seis minutos.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el local se lo llevaría por delante, Gabriel Arias volvió a cometer un grosero error y en su intento de anticipar un contraataque rival, llegó tarde a cerrar y dejó el arco desguarnecido y otro ex jugador de Racing, como Augusto Solari, anotó el tercero del partido tras un pase de Colazo.

 

Faltaban poco más de diez minutos y el nerviosismo se apoderó de todo Racing, que quedó en varias oportunidades mal parado en defensa y pudo sufrir algún otro gol.

Sin embargo, un zapatazo de Facundo Mura a los 93′ le puso suspenso al final. Pero ya no había tiempo para lograr otra heroica y la Academia volvió a irse silbado del Cilindro de Avellaneda.

Unión Racing Torneo Clausura
