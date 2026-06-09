Un entrerriano se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Footgolf en México

Entre Ríos tuvo representación destacada en el Mundial de Footgolf que se desarrolló del 1 al 7 de junio en Acapulco, México. Julián Chaves, integrante de la Selección Argentina, logró subir al podio tras finalizar en el tercer puesto de la competencia y obtener la medalla de bronce.

El deportista se convirtió en uno de los protagonistas del certamen internacional, que reunió a jugadores de distintos países y a los principales exponentes de una disciplina que continúa creciendo en todo el mundo.

Chaves fue además el único representante de Victoria y de Paraná dentro del seleccionado argentino, llevando la bandera de Entre Ríos en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Una actuación destacada para Argentina

La medalla conseguida por el entrerriano llegó después de una semana de competencia de alto nivel en territorio mexicano, donde los mejores jugadores del mundo buscaron quedarse con el título.

El resultado obtenido por Chaves permitió que Argentina volviera a tener presencia en los puestos de vanguardia y confirmó el crecimiento que viene mostrando el Footgolf nacional en los últimos años.

Un logro para el deporte entrerriano

Más allá de la medalla de bronce, la actuación del jugador representa un importante reconocimiento para el deporte de Entre Ríos, que volvió a tener protagonismo en una cita internacional.

El tercer puesto conseguido en Acapulco es fruto del trabajo, la constancia y la dedicación de un deportista que logró competir de igual a igual con figuras de distintos países y cerrar una participación histórica para la provincia.