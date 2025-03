Respuestas a Raphinha tras la goleada: Paredes, De Paul, Álvarez y Romero sobre el "baile" a Brasil

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul, pidió “respeto” ante los fuertes dichos del extremo de Brasil Raphinha previo al duelo entre ambos seleccionados, que terminó en goleada para la “Albiceleste” por 4-1, válida por las Eliminatorias Sudamericanas.

En declaraciones televisivas posteriores al histórico triunfo en el partido clasificatorio rumbo al Mundial 2026, al cual el elenco nacional ya está clasificado, el centrocampista del Atlético de Madrid se refirió a los fuertes dichos del atacante del Barcelona, quien aseguró antes del Clásico entre selecciones que la Canarinha “le iba a dar una paliza” a los dirigidos por Lionel Scaloni.

“Lo que dijo queda dentro de la cancha. Hicimos lo que teníamos que hacer, nunca le faltamos el respeto a nadie y a nosotros, si nos han faltado el respeto. Nadie nos ayudó”, comenzó el surgido en Racing. Y aseveró: “Hace cinco o seis años que venimos siendo la mejor selección de todas. Que nos respeten”.

"HAY ALGUNOS QUE NOS QUIEREN BAJAR UN POCO LA VARA Y ESTE EQUIPO ES MUY GRANDE"🔥 🗣️ Rodrigo De Paul, tras el triunfo de Argentina ante Brasil. 🎙️@gastonedul pic.twitter.com/6SuLo1wXk8 — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Por otro lado, el volante campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió al desempeño mostrado por el equipo ante los brasileños y fue claro en marcar la importancia de la ausencia en la doble fecha FIFA del astro argentino Lionel Messi por lesión.

“Creo que los mejores partidos del ciclo Scaloni son cuando está el “10” (Messi) porque es el más grande de todos, pero el equipo lo hizo muy bien. Espero que nosotros y la gente le dé el valor que se merece este partido porque jugamos contra un gran rival. Hay algunos que nos quieren bajar la vara y esta selección es muy grande. No es fácil conseguir esto, hay que darle mucho valor”, concluyó.

Las declaraciones de Julián Álvarez

En tanto, otro futbolista que brindó declaraciones fue el delantero albiceleste Julián Álvarez, compañero del “Motorcito” en el conjunto colchonero y uno de los puntos más altos de la partida ante Brasil con un gol anotado.

“La victoria fue histórica por el contexto, por todo lo que pasó, por haber hecho un partidazo y por haber clasificado al mundial”, soltó.

"HICIMOS UN PARTIDAZO Y LES DIMOS UN BAILE"🔥 🗣️ Julián Álvarez, tras el histórico triunfo 4-1 de Argentina ante Brasil. 🎙️@gastonedul pic.twitter.com/dpiBrQmf8l — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Al igual que De Paul, el ex River chicaneó a Raphinha por los dichos en la previa del partido que se llevó a cabo este martes en el Estadio Monumental.

“Obviamente que aporta su condimento para partidos como este lo que dijo y esa forma de hablar. Nosotros nos mantuvimos con humildad, hicimos un partidazo con nuestro trabajo y les dimos un baile”, concluyó.

Otras filosas respuestas

Paredes, quien ante la consulta de si se alimentaron de lo que dijo Brasil indicó que “sí, un montón. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre dentro del campo. Nos pasó durante el Mundial, en las Eliminatorias, y nos volvió a pasar hoy”.

Sobre las declaraciones de Raphinha, el ex Boca Juniors sostuvo que “no hay que hablar antes, no hay que decir ese tipo de cosas, más cuando después no te da para demostrar dentro de la cancha. Entonces nosotros seguimos demostrándolo día a día, en cada entrenamiento y en cada partido que nos tocó jugar”.

"NO HAY QUE HABLAR ANTES, MÁS CUANDO DESPUÉS NO TE DA PARA DEMOSTRARLO ADENTRO DE LA CANCHA" pic.twitter.com/kooZDw8jOr — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

“Al final se habló mucho antes del partido y nosotros nos alimentamos mucho de eso”, sostuvo Cristian Romero en la zona mixta. “El mensaje de la otra parte es que después ‘la gente se equivoca o porque los tratan con racismo’, nosotros como jugadores tenemos que dejar un buen mensaje y ellos (los brasileños) no dejaron un buen mensaje. Espero que no lo vuelvan a repetir”.

En su conferencia de prensa, Scaloni también fue consultado por la polémica con el mencionado delantero brasileño, pero el entrenador buscó calmar las aguas: “Sé que Raphinha no lo hizo a propósito. El partido es caliente con o sin declaraciones. Estoy completamente seguro de que no quiso herir a nadie”.

(Fuente: NA)