Patronato iguala 0-0 con Racing de Córdoba por la Primera Nacional

Patronato enfrenta a Racing de Córdoba en Nueva Italia, desde las 18 horas de este domingo, por la fecha 30 de la Zona A en la Primera Nacional.
Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.
El local comenzó enchufado intentando imponerse en el juego sobre la visita, que con el correr de los minutos se acomodó en el campo de juego con las apariciones de Juan Barinaga y Santiago Gallucci. Muchos corner, pero pocas chances claras fue el saldo de la primera parte de la etapa inicial.
Formaciones
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Valentín Pereyra, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Racing: Mauricio Maslovski; Fabrizio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales y Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Leonel Monti y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.
⚽️ #JuegaPatrón | 📋 Así vamos en Córdoba Formación confirmada para enfrentar desde las 18 horas a Racing 📺 TyC Sports Play#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/WmxNh4UFe4— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 7, 2025
📋 ¡Así forma la Academia Cordobesa! pic.twitter.com/oX9KGbsaGq— Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 7, 2025
Cancha: Estadio Miguel Sancho
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz