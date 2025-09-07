 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato iguala 0-0 con Racing de Córdoba por la Primera Nacional

El Rojinegro visita al equipo cordobés desde las 18 horas en busca de afirmarse en zona de Reducido. Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

7 de Septiembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Patronato enfrenta a Racing de Córdoba en Nueva Italia, desde las 18 horas de este domingo, por la fecha 30 de la Zona A en la Primera Nacional.

 

Patronato juega contra Racing en Córdoba por la Primera Nacional

El local comenzó enchufado intentando imponerse en el juego sobre la visita, que con el correr de los minutos se acomodó en el campo de juego con las apariciones de Juan Barinaga y Santiago Gallucci. Muchos corner, pero pocas chances claras fue el saldo de la primera parte de la etapa inicial.

Formaciones

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Valentín Pereyra, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

 

Racing: Mauricio Maslovski; Fabrizio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales y Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Leonel Monti y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.

Cancha: Estadio Miguel Sancho

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Temas:

Patronato Primera Nacional Racing de Córdoba
