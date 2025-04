Paolo Goltz en el Grella: “Patronato es el club de la provincia”

El ex defensor, Paolo Goltz, estuvo este lunes por la noche en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde Patronato le ganó por 3 a 1 al Club Atlético All Boys. Previo al encuentro dialogó con Elonce y dejó su punto de vista sobre diversos aspectos.

“Hace mucho que no miro fútbol”, reconoció, al tiempo que enseguida hizo notar su alegría por “venir a una cancha y sentir lo que es el ambiente de un partido. Contento de estar acá”, expresó el oriundo de Hasenkamp.

La última vez como jugador en el Grella fue cuando defendía los colores de Colón de Santa Fe, pero “he venido con Boca, Gimnasia, Huracán y otros equipos”, recordó.

“Patronato es el club de la provincia”

Goltz manifestó que “me crié cerca, lo veía de chiquito” y enfatizó que Patronato “es el club de la provincia, el que nos representó en Primera, en la Primera Nacional y copas internacionales, a la vez que consiguió un título tan imperante como la Copa Argentina, hace tan poco y que para la provincia significó tanto”.

“No me ha tocado vestir la camiseta, pero siempre que decía que era de Entre Ríos me hablaban de Patronato, por lo que era un vínculo”, declaró el ex futbolista.

Asimismo, opinó que la Primera Nacional “es un campeonato muy complicado. Necesitás tener bien todas las patas de la mesa. El plantel, la gente y la dirigencia tienen que estar muy firmes, conscientes de que es un campeonato muy duro”.

“Crecer partido a partido” y el rol de los juveniles

“Hay equipos que arrancan muy bien y les cuesta mucho la segunda parte. Hay que ir dando pasitos, creciendo partido a partido para llegar a la segunda etapa y a la definición del torneo de la mejor manera”, consideró el entrerriano.

Además, respecto al rol de los juveniles, dijo que “es muy complicado aparecer cuando las cosas van mal. Tienen que aparecer cuando las cosas van bien porque los ayuda un equipo, el funcionamiento y los resultados. Ese respaldo es importante”.

“Cuando las cosas van mal el chico tiene que ser muy bueno o puede andar un partido. Para sacar juveniles de las canteras y que eso lleve para arriba al club que me parece que es de lo que viven la mayoría de las entidades, se necesita tranquilidad y apoyo de la gente al igual que de la dirigencia, cuerpo técnico y del equipo para que rindan de la mejor manera”, completó Goltz en declaraciones a Elonce.